COVID-19 et inspections de bâtiments : d'importants changements en préparation





MONTRÉAL, le 10 avril 2020 /CNW Telbec/ - Quel que soit le moment où recommencera le processus d'inspection de bâtiments, permettant des ventes et des achats éclairés, l'Association des inspecteurs en bâtiments du Québec (AIBQ) travaille activement à établir les nouvelles règles que devront respecter ses membres en lien avec la pandémie.

Une nouvelle formation développée avec l'École Polytechnique

Actuellement, l'AIBQ veille à ce que les inspecteurs en bâtiments respectent les restrictions gouvernementales et s'abstiennent de procéder aux inspections, et ce, malgré de fortes pressions un peu partout sur le territoire. Toutefois, puisque la situation évoluera éventuellement, l'AIBQ a développé avec l'École Polytechnique un cours spécifiquement dédié à la situation pandémique actuelle, afin de former les inspecteurs à cette nouvelle réalité. Ce cours sera disponible dès le 16 avril et sera obligatoire pour tous les inspecteurs membres de l'AIBQ.

De plus, l'AIBQ finalise présentement un protocole très sévère qui devra être scrupuleusement suivi par ses inspecteurs dès qu'ils seront appelés à recommencer leur travail sur le terrain : mesures sanitaires, port d'équipements spéciaux et autres obligations afin d'assurer leur propre sécurité de même que celle des résidents des lieux visités.

La profession d'inspecteur est en voie d'être encadrée au Québec, à la suite de l'adoption du projet de loi 16 à cet effet en 2019. Toutefois, le processus gouvernemental n'étant pas encore finalisé, mais auquel collabore activement l'AIBQ, il n'existe aucun moyen d'empêcher ceux qui inspectent sans qualification, ou qui ne respectent pas les directives de santé publiques. L'AIBQ ne peut donc agir qu'auprès de ses propres membres.

« On le constate un peu plus chaque jour : le virus modifiera un grand nombre de pratiques professionnelles, bien au-delà de la période de pandémie. C'est vrai dans plusieurs secteurs d'activité, mais particulièrement dans le travail d'inspection qui implique des déplacements au coeur des résidences et autres bâtiments. Les changements que nous mettons en place constituent une solide préparation à ces nouvelles façons de faire », a expliqué Pascal Parent, président de l'AIBQ.

Avec plus de 400 membres, l'AIBQ est la plus importante association provinciale d'inspecteurs au Canada, et aussi la plus ancienne. Elle a pour mission de protéger le public par l'encadrement de ses membres, dont l'application d'exigences strictes lors de l'admission des candidats : formation obligatoire et continue sur les connaissances techniques du bâtiment; couverture d'assurance responsabilité professionnelle; normes d'inspection reconnues parmi les plus sévères au pays; respect d'un code de déontologie; surveillance par un conseil de discipline. L'AIBQ participe, avec divers organismes du domaine de l'immobilier et de la construction, à promouvoir le professionnalisme et la compétence des inspecteurs en bâtiments auprès du public.

