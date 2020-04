/R E P R I S E -- Une école en ligne gratuite pour tous les élèves du Québec/





MONTRÉAL, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - En raison des circonstances actuelles, les écoles secondaires et primaires sont officiellement fermées jusqu'au 1er mai, ce qui oblige près d'un million d'élèves au Québec à rester à la maison pendant un mois et peut-être même plus...

L'Académie du Succès croit fortement qu'une éducation est le meilleur cadeau qu'on peut offrir à son enfant, et c'est pourquoi elle a décidé d'offrir des cours en ligne gratuits à tous les jeunes Québécois et Québécoises du primaire et du secondaire.

Ainsi, nous voulons nous assurer qu'aucun élève n'accumule du retard dans son parcours académique en raison des circonstances actuelles. Puisque l'école en ligne se tiendra sur la plateforme Zoom, cela permettra également aux jeunes de rester connectés avec leurs pairs durant la pause-dîner commune, ce qui limitera les effets néfastes de l'isolement social.

En tant qu'organisation qui offre aussi du tutorat, nous avons la chance de compter sur une équipe de plus de 100 tuteurs et tutrices. Ce sont tous des passionnés de l'enseignement qui souhaitent faire une différence dans la vie académique de nos jeunes.

Toutefois, puisque nos ressources sont limitées et que nous voulons aider tous les élèves de la province, nous sommes à la recherche de bénévoles qui nous permettraient de rendre notre rêve une réalité ! Que vous soyez un professeur, un étudiant universitaire ou simplement un bon samaritain, nous sommes heureux de vous accueillir dans la famille de l'Académie du Succès afin que l'on puisse tous s'entraider en ces temps difficiles et servir notre communauté.

À qui s'adresse l'école en ligne? À tous les élèves entre 6 et 17 ans, de la première année du primaire jusqu'en secondaire cinq, provenant de toutes les régions du Québec.

Quand les cours débuteront-ils ? Le lundi 13 avril. Les cours en ligne auront lieu chaque jour, du lundi au vendredi.

Comment inscrive votre enfant ? En cliquant sur le lien suivant et en laissant vos coordonnées (https://academiedusucces.org/demander-tuteur/covid/?et_fb=1&PageSpeed=off)

Quelles matières seront couvertes? Nous suivons le programme du Ministère de l'Éducation en incluant les cours essentiels tels que le français, les mathématiques, les sciences et l'anglais.

Quels sont les objectifs de ce programme ?

-s'assurer qu'aucun élève n'accumule du retard dans ses études

-permettre aux jeunes de rester connectés avec leurs pairs afin de réduire l'isolement social

-stimuler intellectuellement les jeunes alors qu'ils sont forcés de rester à la maison sans devoirs

SOURCE Académie du Succès

Communiqué envoyé le 10 avril 2020 à 08:43 et diffusé par :