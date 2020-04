ZTE aide China Mobile à envoyer le premier message 5G en Chine





SHENZHEN, Chine, 10 avril 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, a aidé aujourd'hui la filiale du Zhejiang de China Mobile à envoyer le premier message 5G reposant sur la norme GSMA UP2.4 à Hangzhou (Chine), faisant ainsi de China Mobile le premier opérateur chinois à lancer le centre de messages 5G (5GMC).

Il est prévu que les messages 5G de China Mobile soient commercialisés d'ici fin juin 2020, soit le compte à rebours officiel pour l'usage commercial des messages 5G en Chine.

Ce premier message 5G a réalisé l'interconnexion entre le système de message 5G et l'agent conversationnel et l'équipement réseau existant, assurant une transmission point à point de messages de médias enrichis comme les images, les vidéos, les emplacements et les fichiers.

La communication entre le terminal et l'application industrielle d'agent conversationnel de nouvelle génération est établie en tirant parti de la messagerie en tant que plateforme (MaaP), qui améliore de façon nette l'expérience de service multimédia des utilisateurs du terminal et accélère l'usage commercial des messages 5G.

La filiale du Zhejiang de China Mobile est la première unité pilote de messages 5G de l'opérateur. Son système 5GMC, conçu par ZTE, utilise une architecture NFV entièrement basée sur le nuage et une solution légère et intégrée.

Outre la compatibilité descendante avec les messages courts 2G/3G/4G, le système 5GMC offre également de tout nouveaux services de messagerie 5G comprenant des messages améliorés et des messages professionnels, ainsi qu'une mise à niveau des messages courts les transformant en messages de médias enrichis, en messages de format carte et en applications d'agent conversationnel.

Les utilisateurs de terminaux 5G et les utilisateurs industriels peuvent ainsi bénéficier de services à guichet unique comme la recherche, le dialogue, l'interaction et le paiement dans la fenêtre de message sans avoir à installer une app, ce qui permet d'accéder directement aux applications des opérateurs et des tiers.

ZTE s'implique depuis longtemps dans les services de messagerie 5G de China Mobile. En tant que leader mondial des services de messagerie, ZTE collabore étroitement avec China Mobile pour guider et promouvoir la création de normes internationales de messagerie 5G. Par exemple, ZTE a aidé China Mobile à obtenir la certification GSMA UP, une première au monde, et a organisé le test d'interfonctionnement des messages 5G pour les trois principaux opérateurs chinois, posant ainsi des bases solides pour le développement des messages 5G.

ZTE est un fournisseur de systèmes de télécommunications, d'appareils mobiles et de solutions technologiques d'entreprise de pointe pour le grand public, les opérateurs, les entreprises et les clients du secteur public. Dans le cadre de la stratégie de ZTE, l'entreprise s'engage à fournir à ses clients des innovations intégrées de bout en bout pour offrir excellence et valeur ajoutée à mesure que les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information convergent. Coté à la bourse de Hong Kong et de Shenzhen (code d'action H : 0763.HK/code d'action A : 000063.SZ), ZTE commercialise ses produits et services dans plus de 160 pays.

À ce jour, ZTE a obtenu 46 contrats commerciaux 5G sur des marchés de premier plan comme l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA). ZTE consacre 10 pour cent de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement et joue un rôle moteur au sein de plusieurs organisations internationales de normalisation.

