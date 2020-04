La Xiaomi Mi Kids Watch 4 est lancée avec le 8521E d'UNISOC





SHANGHAI, 10 avril 2020 /PRNewswire/ -- UNISOC, principal fournisseur mondial de chipsets de communication mobile et IdO, annonce aujourd'hui que le 8521E pour montres intelligentes alimente la Xiaomi Mi Kids Watch 4. Avec sa forte capacité d'intégration, sa haute performance et sa faible consommation d'énergie, le 8521E d'UNISOC prend en charge une combinaison flexible de configurations et est largement utilisé dans les produits mettables tels que les montres intelligentes.

Le chipset intègre 2G, 3G, 4G, Bluetooth, Wi-Fi et GNSS, ce qui permet à la Xiaomi Mi Kids Watch 4 de prendre en charge plusieurs bandes de fréquences LTE et d'accéder aux appels vidéo 4G VoLTE + WiFi HD dans plus de 200 pays du monde.

Basée sur le système de positionnement de précision multiplié par huit augmenté par l'IA de 8521E, une plateforme cloud et un SDK de positionnement de haute précision, la montre offre une précision de positionnement de moins d'un mètre et est également capable de fournir des services de positionnement en intérieur dans plus de 4000 grands centres commerciaux, des gares de trains à grande vitesse et des aéroports.

Avec le système d'exploitation allégé de 8521E et des algorithmes spécialisés, l'autonomie de la Xiaomi Mi Kids Watch 4 est de jusqu'à huit jours en mode veille. Ce nouveau produit est également doté d'un plein écran AMOLED de 1,78 pouce et de deux caméras grand angle de 5 mégapixels avec prise en charge de l'IA. Il permet donc aux enfants de capturer des images de leur propre point de vue.

En tant que montre d'apprentissage, Xiaomi Mi Kids Watch 4 comporte plusieurs applications d'apprentissage sélectionnées intégrées et prend en charge un logiciel qui évalue par l'IA la précision de la prononciation anglaise, ainsi que d'autres logiciels d'apprentissage. Les enfants peuvent interagir avec la montre en lui posant des questions, ce qui constitue une expérience interactive intéressante dans l'apprentissage de l'anglais.

« UNISOC s'investit toujours dans l'innovation technique. Nous sommes heureux de coopérer avec Xiaomi sur des montres pour enfants conçues pour être amusantes et cool pour les enfants tout en offrant un positionnement en temps réel, un apprentissage amusant et des fonctionnalités de sécurité. UNISOC aide les fabricants mondiaux à accélérer l'expansion des montres pour enfants 4G grâce à sa série 8521E », a déclaré David Wu, vice-président exécutif d'UNISOC.

