L'Empire State Building et iHeartMedia continuent de mobiliser avec un nouveau spectacle son et lumière au rythme de chansons emblématiques des Beatles





Le spectacle de lumière commencera le samedi 11 avril à minuit

NEW YORK, 10 avril 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, l'Empire State Building (ESB) et iHeartMedia ont annoncé un weekend de répit pour la ville de New York ? un spectacle de rock and roll son et lumière à minuit avec les chansons Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise) et A Day in the Life des Beatles en première, samedi 11 avril et dimanche 12 avril à minuit. Q104.3 d'iHeartMedia, la station classic rock de New York, également disponible sur l'appli iHeartRadio, diffusera ces chansons en direct tandis que les célèbres lumières de la tour d'ESB feront l'objet d'un tout nouveau spectacle conçu et exécuté par son artiste lumière résident, Marc Brickman. ESB et iHeartMedia continueront les spectacles spéciaux de minuit chaque weekend tant que l'injonction de confinement restera en vigueur.

« Certaines personnes ont besoin de répit, d'une occasion de chanter haut et fort, et d'éliminer le stress de la semaine. Nous encourageons toutes les personnes qui sont chez elles, les intervenants de première ligne et les gens à travers le monde à regarder dehors et à s'amuser pour un instant », explique Anthony E. Malkin, PDG d'ESRT.

« Dans des moments comme ceux-ci, il est important que les New-Yorkais restent unis et continuent de se soutenir et de s'encourager », ajoute Tom Poleman, responsable des programmes pour iHeartMedia. « Nous sommes très heureux de donner à notre ville résiliente quelque chose à attendre ce weekend, à l'heure où nous nous associons une fois de plus avec le bâtiment le plus emblématique de New York avec un spectacle son et lumière synchronisé, cette fois-ci sur notre station classic rock de New York, Q104.3. »

Outre son nouveau spectacle de lumière, ESB continuera sa programmation nocturne :

Le battement de coeur de la ville de New York en solidarité et en soutien des plus de 1 million de personnes touchées par le COVID-19 dans 180 pays

en solidarité et en soutien des plus de 1 million de personnes touchées par le COVID-19 dans 180 pays Toutes les heures, explosion de couleurs pour les intervenants de première ligne afin de rendre hommage aux travailleurs héroïques des services d'urgence en première ligne du combat. Les couleurs sont le jaune, le bleu, le rouge, le blanc, le vert et le gris pour les répartiteurs, les forces de l'ordre, les agents pénitentiaires, les pompiers, le personnel paramédical et les militaires de nos communautés qui risquent leur vie pour nous tous

afin de rendre hommage aux travailleurs héroïques des services d'urgence en première ligne du combat. Les couleurs sont le jaune, le bleu, le rouge, le blanc, le vert et le gris pour les répartiteurs, les forces de l'ordre, les agents pénitentiaires, les pompiers, le personnel paramédical et les militaires de nos communautés qui risquent leur vie pour nous tous Chaque soir, le spectacle son et lumière Empire State of Mind d'Alicia Keys à 21 heures en partenariat avec iHeartMedia et Z100. Chaque soir, Elvis Duran lance ce spectacle de lumière EN DIRECT en désignant et en saluant un héros de première ligne. N'oubliez pas de participer à la conversation en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux #EmpireStateBuilding et #iHeartNewYork

en partenariat avec iHeartMedia et Z100. Chaque soir, lance ce spectacle de lumière EN DIRECT en désignant et en saluant un héros de première ligne. N'oubliez pas de participer à la conversation en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux #EmpireStateBuilding et #iHeartNewYork Cinq minutes d'obscurité suivent immédiatement le spectacle de 21 heures pour commémorer ceux qui ont perdu la vie en raison de cette pandémie mondiale et ceux qui les pleurent.

Les spectacles seront également proposés en direct en diffusion continue via Earthcam sur https://www.esbnyc.com/earthcam-empire-state-building, Facebook.com/Q1043 et Facebook.com/EmpireStateBuilding.

