COVID-19 - Impression 3D de matériel médical : un réseau mis sur pied par l'ÉTS, le CHUM et le CIUSSS NIM





MONTRÉAL, le 10 avril 2020 /CNW Telbec/ - Pour appuyer le milieu hospitalier dans sa lutte contre la COVID?19, des chercheurs de l'École de technologie supérieure (ÉTS), du Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CRCHUM) et du CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal (CIUSSS NIM) s'unissent aux équipes cliniques du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) et du CIUSSS NIM pour proposer un service d'impression 3D de matériel médical et non médical dont le personnel soignant a besoin.

La mobilisation de cette équipe - qui a déjà permis la livraison de 1000 visières au personnel soignant du CHUM - vise à arrimer les besoins en matériel du milieu hospitalier aux infrastructures d'impression 3D existantes.

L'équipe crée des prototypes et imprime du matériel ainsi que des équipements de protection pour pallier les besoins hospitaliers, et ce, jusqu'à ce que les fournisseurs habituels puissent subvenir à la demande. Son objectif : fabriquer rapidement des visières, des écouvillons utilisés pour dépister la COVID-19, des adaptateurs pour des filtres de masques de protection et pour des connexions aux respirateurs, ainsi que des tentes de protection pour la chirurgie.

« Nous pouvons actuellement concevoir un minimum de 500 visières par jour. Notre équipe suit les recommandations de Santé Canada pour la production du matériel, en plus d'avoir établi des liens avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) afin de s'assurer de bien répondre aux besoins du réseau hospitalier », explique Jacques A. de Guise, professeur à l'ÉTS et chercheur au CRCHUM. La capacité de production pourrait s'accroître au fil des jours avec la collaboration de partenaires industriels, d'entreprises d'économie sociale du réseau des fab labs et living labs ainsi que celle de citoyens et d'étudiants possédant des imprimantes 3D. Une cinquantaine d'entre eux appuient déjà l'équipe sur une base volontaire.

Une collaboration espérée qui se reflète bien dans l'état d'esprit et le nom de ce regroupement québécois unique en son genre : Covi3d pour « Création ouverte et vivante en impression 3D ».

Afin de fabriquer ces équipements de protection ainsi que ce matériel médical et non médical, l'ÉTS met à la disposition de ses partenaires du CHUM et du CIUSSS NIM des imprimantes 3D, des matériaux de même que du personnel spécialisé, tel que des ingénieurs, des techniciens et des étudiants.

Au CHUM, François DeBlois et Stéphane Bedwani, tous deux physiciens médicaux et chercheurs au CRCHUM, offrent leur expertise et les services du Carrefour d'impression 3D?en santé, qui répond normalement aux besoins de leur département de radio-oncologie et d'autres secteurs de l'hôpital. Du personnel spécialisé, dont des ingénieurs et des techniciens, veille au déroulement des opérations.

«?Je trouve extraordinaire que toute cette communauté scientifique québécoise combine ainsi ses forces en impression 3D. Dans un esprit collaboratif et ouvert, elle se mobilise pour équiper les équipes soignantes sur le terrain et lutter contre la COVID-19 », explique François DeBlois, chef du service de physique en radio-oncologie au CHUM.

« Cette initiative est le résultat d'une collaboration fructueuse entre les secteurs recherche et médical au sein de trois grandes institutions, et nous en sommes très fiers », ajoute Daniel Sinnett, directeur de la recherche, de l'enseignement et de l'innovation du CIUSSS NIM.

L'équipe de Covi3d

L'équipe multidisciplinaire est coordonnée par Stéphane Bedwani, physicien médical au CHUM et chercheur au CRCHUM ; François DeBlois, physicien médical au CHUM et chercheur au CRCHUM ; Jacques A. de Guise, professeur au Département de génie des systèmes à l'ÉTS et chercheur au CRCHUM ; Kathy Malas, adjointe au président-directeur général en innovation et en intelligence artificielle au CHUM.

Les personnes suivantes en font partie : Sophie Lerouge, professeure au Département de génie mécanique à l'ÉTS et chercheuse au CRCHUM ; Vladimir Brailovski, professeur au Département de génie mécanique à l'ÉTS et chercheur au CIUSSS NIM ; Yvan Petit, professeur au Département de génie mécanique à l'ÉTS et chercheur au Centre de recherche du CIUSSS NIM ; Éric Wagnac, professeur au Département de génie mécanique à l'ÉTS et chercheur au Centre de recherche du CIUSSS NIM ; Lucas Hof, professeur au Département de génie mécanique à l'ÉTS.

