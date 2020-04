Nobis fera don de toutes ses ventes en ligne pour lutter contre la COVID-19





TORONTO, le 10 avril 2020 /CNW/ - La marque canadienne de vêtements d'extérieur hauts de gamme Nobis a annoncé le lancement d'une initiative mondiale d'une durée de trois semaines visant à faire don de toutes ses ventes en ligne dans le but de protéger les professionnels de la santé qui continuent de lutter aux premières lignes contre la COVID-19.

Du 10 au 30 avril 2020, le montant avant taxes des achats effectués en ligne à Nobis.com sera versé directement aux hôpitaux et aux travailleurs de la santé partout dans le monde qui combattent la COVID-19 et qui ont un besoin urgent de fournitures et d'équipement de protection individuelle (EPI).

Au Canada, la liste des bénéficiaires comprend le Fonds d'aide aux hôpitaux et aux services de santé pour la COVID-19 de CanaDon, qui soutient plus de 90 fondations hospitalières au Canada et 5 hôpitaux locaux de l'Ontario (Headwaters Health Care Centre, Markham Stouffville Hospital, Scarborough General Hospital, Toronto General Hospital et William Osler Health System). Toutes les ventes internationales seront dirigées vers le Fonds de secours international : COVID-19 de la Croix-Rouge et aideront les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge partout dans le monde dans leurs efforts de préparation, d'intervention et de rétablissement en lien avec la COVID-19.

La mise en oeuvre de ce programme s'ajoute au don de 100 000 $ aux hôpitaux locaux de l'Ontario que la marque a effectué la semaine dernière.

« Nobis, qui signifie "nous" en latin, a toujours compris l'importance de la communauté. Nous sommes incroyablement fiers et redevables envers nos fournisseurs de soins de santé de première ligne dont la bravoure et l'altruisme sont une source d'espoir en cette période d'incertitude », a déclaré Robin Yates, le cofondateur et vice-président de Nobis. « Il n'y a jamais eu de moment aussi crucial pour renforcer notre soutien communautaire. C'est pourquoi Nobis fait tout ce qui est en son pouvoir pour reconnaître et appuyer le sacrifice incroyable consenti par ces personnes exceptionnelles dans la lutte actuelle contre la COVID-19. »

Les clients qui feront un achat à Nobis.com entre le 10 et le 30 avril 2020 pourront verser le montant du don à l'organisation de leur choix en sélectionnant le nom de l'hôpital ou de l'organisme au moment d'effectuer leur paiement. Pour obtenir la liste complète des fondations bénéficiaires et en savoir plus sur l'initiative, veuillez consulter la page de ressources communautaires de Nobis : Nobis.com/pages/community.

Nobis est reconnaissante de la bravoure et du travail acharné de ceux qui font d'importants sacrifices pour assurer notre sécurité, et elle espère que ces dons aideront à maintenir leur santé et leur protection.

À PROPOS DE NOBIS

En 2007, la marque « Nobis », qui signifie « nous » en latin, a été lancée. Nobis est une marque canadienne reconnue de vêtements et d'accessoires d'extérieur hauts de gamme qui affiche la conviction que les tendances vont et viennent, mais que le style, la fonction et la qualité restent toujours intemporels. Les collections sont conçues pour les hivers qui changent constamment, les conditions saisonnières imprévisibles et le besoin grandissant de vêtements d'extérieur tendance et fonctionnels. Nobis continue d'explorer les limites des marchés des vêtements et accessoires d'extérieur à un rythme soutenu. En 2010, Nobis a été sélectionnée parmi les trois finalistes du prix Global Business Excellence de Markham Board of Trade. La marque Nobis est actuellement présente dans plus de 35 pays : en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, en Norvège, en Finlande, au Danemark, en République tchèque, en Autriche, au Japon, en Corée, et bien sûr, chez nous, au Canada.

