Infotecs offre des essais gratuits et un accès basé sur le cloud à ses cybersolutions pour aider les entreprises à rapidement mettre en place des communications sécurisées pour les télétravailleurs





BERLIN, 10 avril 2020 /PRNewswire/ -- Un nombre sans précédent de personnes travaillent actuellement à domicile à la demande de leur gouvernement pour contribuer à ralentir la propagation du coronavirus. Pour faire face à la nouvelle réalité mondiale actuelle, même les entreprises qui résistaient auparavant aux pratiques de télétravail n'ont pas eu d'autre choix que de s'adapter. En raison de la vitesse à laquelle ce changement s'est produit, de nombreuses organisations ne sont pas prêtes et ne disposent pas des cyberdéfenses leur permettant de mettre en place le télétravail de manière sécurisée à une telle échelle. Les employés accèdent à des données à distance sur des réseaux publics sans utiliser de chiffrement adéquat, de VPN, de pare-feu et autres outils de cybersécurité correctement configurés. L'utilisation généralisée des services de messagerie publics, de la vidéoconférence et d'autres outils de communication complique encore la situation et expose de nombreuses vulnérabilités que les pirates informatiques sont prêts à exploiter. Pourtant, pour de nombreuses entreprises, notamment les plus petites, la mise en oeuvre de solutions de cybersécurité est un processus qui peut sembler intimidant, complexe, long et coûteux.

Infotecs a lancé un programme spécial pour aider les entreprises à traverser cette période difficile en leur proposant des essais gratuits et en mettant ses produits à disposition dans le cloud par le biais d'Amazon Web Services et Azure, afin de permettre à ces entreprises d'être opérationnelles rapidement, à moindres frais et avec un minimum d'efforts. Les solutions logicielles Infotecs sont conçues pour apporter des améliorations majeures à la sécurité sans interruption, en superposant une couche de sécurité sur les systèmes existants sans changer la structure du réseau sous-jacent. Par ailleurs, contrairement à d'autres solutions de chiffrement qui peuvent ralentir les processus et rendre le travail difficile et inefficace, le chiffrement à faible latence et haut débit d'Infotecs assure une connectivité fiable et continue, même pour les applications audiovisuelles et vocales gourmandes en bande passante qui sont essentielles pour que les entreprises puissent continuer à fonctionner pendant que leurs employés travaillent à domicile.

« Infotecs et ses canaux partenaires oeuvrent à aider les entreprises de toutes tailles à assurer la continuité de leur activité en leur offrant des essais gratuits et des déploiements pratiques de nos solutions dans le cloud afin de fournir une connectivité sécurisée aux télétravailleurs en ces temps incertains », a déclaré Josef Waclaw, PDG d'Infotecs GMBH. « Si une organisation a besoin d'offrir un accès distant sécurisé à la messagerie électronique, à des systèmes d'entreprise, des vidéoconférences, des appels vocaux ou des ressources cloud sans changer la structure de son réseau, la sécurité supérieure de ViPNet, par sa conception, peut fournir un accès à distance économique et hautement sécurisé qui est rapide et facile à déployer, gérer et entretenir. »

Communiqué envoyé le 10 avril 2020 à 00:38 et diffusé par :