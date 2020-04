Avis aux médias - Le ministre O'Regan tiendra une téléconférence avec les médias à l'issue d'une réunion virtuelle avec les ministres de l'énergie du G20

Cambridge Quantum Computing (CQC) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un partenariat pluriannuel avec Total S.A. portant sur le développement d'algorithmes et de solutions d'informatique quantique pour les technologies de pointe de capture,...

AXON Neuroscience (« Axon »), société de biotechnologie en phase clinique et leader de l'industrie dans le traitement et la prévention de maladies neurodégénératives, développe un vaccin candidat prometteur contre la COVID-19. Axon jouit de plus de...