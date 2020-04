Lignes aériennes Sky Regional annonce son intention de mettre en oeuvre la Subvention salariale d'urgence du Canada





TORONTO, le 9 avril 2020 /CNW/ - Lignes aériennes Sky Regional, transporteur régional qui exploite des vols domestiques et transfrontaliers sous la bannière d'Air Canada Express, a annoncé aujourd'hui qu'elle a l'intention d'adopter la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) au profit de ses équipages et son personnel afin que ses derniers puissent retourner sur la liste de paie de la société.



La compagnie aérienne, comme d'autres au Canada et à l'étranger, est touchée de façon importante par la pandémie de COVID-19 et les restrictions gouvernementales strictes en matière de voyage.



Le gouvernement du Canada a annoncé le 1er avril 2020 la SSUC en réponse aux défis posés par l'impact de la pandémie de COVID-19 et des restrictions qui en découlent pour les employeurs canadiens. Le projet de loi, qui n'a pas encore été adopté par la Chambre des communes, aidera les employeurs qui ont subi des baisses de revenus de 15% pour cent au cours du mois de mars et 30% pour les autres mois éligibles , à garder et remettre les travailleurs sur leur liste de paie en accordant une subvention salariale de 75% pendant une période pouvant aller jusqu'à 12 semaines, avec effet rétroactif au 15 mars 2020. Après consultation avec des conseillers juridiques et financiers, et sur la base des informations disponibles, Lignes aériennes Sky Regional est admissible à la SSUC.



Sous réserve de l'approbation du ministère des Finances et en supposant que la loi proposée soit adoptée telle qu'annoncée, Lignes aériennes Sky Regional a l'intention de participer au programme SSUC au profit de ses employés canadiens.



« La protection de nos plus importants actifs - nos employés - sera toujours notre priorité » a déclaré Russell Payson, Président du Conseil et Chef de la direction de Lignes aériennes Sky Regional. « Bien qu'il puisse encore y avoir des défis à relever alors que la situation du COVID-19 continue d'évoluer, en participant à la Subvention salariale d'urgence du Canada, nous pouvons remettre un grand nombre de nos équipages et de notre personnel d'exploitation à notre liste de paie, leur offrant ainsi plus de stabilité pendant cette période troublante. »



À propos de Lignes aériennes Sky Regional

L'une des principales compagnies aériennes régionales du Canada, Lignes aériennes Sky Regional exploite une flotte d'avions à réaction Embraer 175 desservant des vols domestiques et transfrontaliers sous la bannière d'Air Canada Express.



