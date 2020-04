McCain Foods fait don de 20 millions de livres de pommes de terre pour lutter contre l'insécurité alimentaire pendant la pandémie





FLORENCEVILLE-BRISTOL, NB, le 9 avril 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, McCain Foods a annoncé un don allant jusqu'à 20 millions de livres de produits à base de pommes de terre pour soutenir Banques alimentaires Canada, Second Harvest et d'autres organisations locales en sécurité alimentaire à travers le pays. Cet engagement représente 60 millions de portions de pommes de terre aux communautés canadiennes aux prises avec l'insécurité alimentaire.

Au cours des dernières semaines, le système alimentaire canadien a été mis à rude épreuve par les effets de la COVID-19. Cela a laissé beaucoup de nos voisins les plus vulnérables en difficulté pour accéder à la nourriture. Ce don de McCain Foods aidera à donner accès à des sources de nourriture supplémentaires à ceux qui en ont besoin. Les banques alimentaires du Canada sont encouragées à communiquer avec leurs associations provinciales de banques alimentaires et Second Harvest pour leurs demandes. Pour aider davantage, McCain Foods Limited implique également sa filiale Day & Ross, l'une des plus importantes sociétés de transport au Canada, pour aider à faire parvenir les dons à ceux qui en ont besoin le plus rapidement possible.

« En cette période de distanciation physique, les sentiments de communauté et de soutien sont encoreplus importants », a déclaré Max Koeune, président et directeur général de McCain Foods. « McCain est depuis longtemps un chef de file de l'agriculture et de l'alimentation canadiennes. Nos employés, ainsi que nos plus de 130 producteurs de pommes de terre partenaires à travers le pays, sont fiers de fournir quotidiennement des aliments respectueux de la planète aux Canadiens. Notre objectif collectif est de nourrir de vrais moments de convivialité et ces temps difficiles ne font pas exception. C'est pourquoi nous travaillons avec des organisations caritatives à travers le Canada pour aider à lutter contre la faim dans notre pays. »

Les banques alimentaires jouent un rôle essentiel en servant les voisins les plus vulnérables du Canada. Même avant l'escalade de la pandémie de la COVID-19, plus d'un million de visites étaient effectuées dans les banques alimentaires du Canada chaque mois, selon le rapport Bilan-Faim de Banques alimentaires Canada. Aujourd'hui, la demande est encore plus grande pour ceux qui sont aux prises avec l'insécurité alimentaire et les plus durement touchés par cette crise.

« En raison de la COVID-19, de nombreuses collectes de nourriture locales généralement organisées à cette période de l'année sont annulées. Le don important de McCain Foods aidera à reconstituer l'inventaire à un moment où les dons de nourriture ont considérablement diminué », explique Chris Hatch, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. « Nous sommes reconnaissants de cette contribution alors que nous sommes confrontés à l'augmentation de la demande causée par cette pandémie. »

Second Harvest est le plus important organisme de récupération alimentaire canadien qui se consacre à la protection de l'environnement et à la lutte contre la faim. Depuis la COVID-19, l'organisation a reçu des centaines de nouvelles demandes de soutien alimentaire d'organismes de bienfaisance et sans but lucratif à travers le Canada via son centre de distribution en Ontario et leur plateforme nationale en ligne Foodrescue.ca

« S'assurer que tous les Canadiens ont accès à des aliments frais et nutritifs pendant cette crise est un effort collectif, et nous sommes fiers de travailler avec McCain Foods pour s'attaquer ensemble à ce problème », a déclaré Lori Nikkel, PDG de Second Harvest. « Notre mission est que personne ne soit laissé pour compte, et ce généreux don nous aidera à remplir cette mission en nourrissant directement les plus durement touchés par cette pandémie. »

L'annonce de McCain Foods aujourd'hui s'ajoute à un don d'environ 1,3 million de dollars de la Fondation McCain effectué la semaine dernière pour fournir un soutien urgent aux banques alimentaires, refuges, cuisines communautaires et programmes scolaires au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et en Alberta.

À propos de McCain Foods (Canada)

McCain Foods (Canada) est la division canadienne de McCain Foods limitée, chef de file mondial dans le domaine des aliments surgelés. McCain est le plus important fabricant de produits de pommes de terre surgelés de spécialité au monde et fabrique également d'autres aliments de haute qualité tels que des hors-d'oeuvre, des légumes et des desserts offerts dans les restaurants et commerces de détail de plus de 160 pays. Au Canada, la société compte huit installations de production et environ 2400 employés et est célèbre pour ses frites, ses produits de pommes de terre de spécialité, ses desserts glacés, ses collations et ses hors-d'oeuvre.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens vivant dans l'insécurité alimentaire. Selon les données du Bilan-Faim, plus de 3 000 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. L'an dernier, ils ont reçu plus de 1,1 million de visites par mois. Dans la dernière décennie, le réseau a reçu et distribué plus de 635 millions de kilos de denrées alimentaires. De plus, Banques alimentaires Canada a versé près de 70 millions de dollars pour maximiser les retombées collectives et la capacité locale des banques alimentaires tout en militant afin de réduire la nécessité d'y recourir. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Pour en savoir plus, visitez le site www.banquesalimentairescanada.ca.

À propos de Second Harvest

Second Harvest est le plus important organisme de récupération alimentaire au Canada et travaille à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement, de la ferme à la vente au détail, pour récupérer les surplus de nourriture avant qu'ils ne se retrouvent dans les décharges. Grâce à notre flotte de 11 camions et à notre plateforme en ligne FoodRescue.ca, Second Harvest a sauvé et redistribué 15,6 millions de livres d'aliments frais et sains à plus de 1 000 partenaires sans but lucratif à travers le Canada. Avec l'escalade de la pandémie, Second Harvest, un leader mondial dans la récupération et la redistribution des aliments, a développé la Food Rescue Canadian Alliance (FRCA), qui rassemble les secteurs gouvernemental, privé et sans but lucratif pour garantir que la nourriture parvienne aux membres les plus vulnérables de nos communautés, d'un océan à l'autre. Pour en savoir plus, visitez www.SecondHarvest.ca.

À propos de Day & Ross

Avec plus de 8 000 employés, chauffeurs et chauffeurs-propriétaires au Canada et aux États-Unis, Day & Ross propose un portefeuille diversifié de solutions de transport et de livraison aux plus grandes marques en Amérique du Nord. L'entreprise a commencé par transporter des pommes de terre du Nouveau-Brunswick en 1950 et est devenue une filiale en propriété exclusive de McCain Foods en 1966. Aujourd'hui, leurs principaux services comprennent le transport des Charges partielles / Chargement complet et transfrontalier, la logistique, les flottes dédiées et la livraison résidentielle.

Depuis plus d'une décennie, Day & Ross est régulièrement reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada et a été nommée l'une des meilleures entreprises pour lesquelles les femmes travaillent dans l'industrie du transport en 2018 et 2019. Leur engagement en faveur de la sécurité et de la durabilité est enraciné dans leurs valeurs familiales, dans l'importance accordée au bien-être de leurs employés et des communautés dans lesquelles ils vivent et travaillent. dayross.com

SOURCE McCain Foods

