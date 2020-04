Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière d'urgence à Tel?jeunes





QUÉBEC, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - Afin de s'assurer que les services offerts aux jeunes et aux parents soient accessibles en cette période exceptionnelle, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annonce qu'une aide financière d'urgence de 500 000 $ sera versée à Tel-jeunes.

Ce financement s'inscrit en soutien à la mission de l'organisation qui est d'offrir en tout temps, par la LigneParents et Tel-jeunes, des services gratuits et confidentiels d'intervenants professionnels aux jeunes et aux parents qui en ont besoin.

L'aide d'urgence vise à répondre de façon efficace à la hausse des demandes de services et à intensifier les activités en cette période exceptionnelle, notamment par le maintien des services de base 24 heures par jour, 7 jours par semaine, sur l'ensemble des plateformes, l'ajout de main?d'oeuvre et l'adaptation de certains services pour les parents.

Citation :

« Dans le contexte actuel, les mesures nécessaires déployées pour protéger la santé de la population viennent notamment bouleverser la routine familiale. Tant les jeunes que les parents peuvent ressentir de l'anxiété, se poser des questions et avoir besoin de conseils ou d'une oreille attentive. Je remercie sincèrement les équipes de Tel-jeunes et de LigneParents pour leur apport précieux. En cette période exceptionnelle, plus que jamais, leur rôle est des plus importants. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants

Les services de Tel-jeunes sont offerts par téléphone, par message texte, par courriel et par clavardage tandis que LigneParents est accessible par téléphone et par clavardage ainsi que par courriel.

Plus de 1 800 000 jeunes ont fait appel à Tel-jeunes depuis ses débuts et plus de 500 000 parents ont bénéficié du soutien de LigneParents.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le coronavirus et les mesures mises en place par le gouvernement : Québec.ca/coronavirus

