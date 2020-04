Precision Biomonitoring s'associe à Shared Value Solutions afin de rendre les tests de dépistage délocalisé de la COVID-19 accessibles aux communautés autochtones du Nord





Ce partenariat vise à fournir des tests de dépistage du SRAS-CoV-2 par Go-Strips aux communautés du Nord de l'Ontario

GUELPH et MISSISSAUGA, ON, le 9 avril 2020 /CNW/ - En réponse à la COVID-19, Precision Biomonitoring, un chef de file dans l'élaboration d'outils de détection moléculaire pour délocaliser les tests et obtenir des résultats rapides sur place, a annoncé un partenariat avec une société d'experts-conseils en environnement de Guelph, Shared Value Solutions, afin de rendre accessibles aux communautés autochtones du Nord de l'Ontario son test de dépistage délocalisé du SRAS-CoV-2 par Go-Strips et son système mobile de détection rapide.

« Nous sommes tous dans le même bateau, a affirmé le Dr Mario Thomas, PDG de Precision Biomonitoring. Pour que le Canada réussisse à aplanir la courbe et, éventuellement, à vaincre le virus, nous devons nous assurer que tous les Canadiens ont accès aux outils nécessaires, en particulier dans les communautés les plus vulnérables. Notre solution pour des tests rapides et délocalisés est conçue précisément pour cela. »

À l'heure actuelle, cela peut prendre jusqu'à sept jours pour recevoir les résultats des tests de COVID-19 effectués dans les communautés nordiques accessibles par la route et encore plus de temps dans les communautés plus éloignées. En permettant de faire neuf tests par heure sur les sites d'examen délocalisés et d'obtenir des résultats en 60 minutes environ, la solution mobile de détection rapide de la COVID-19, qui pèse 1,2 kg et est alimentée par piles, aidera à augmenter la vitesse et la capacité de dépistage.

Les Go-Strips pour le SRAS-CoV-2 de Precision Biomonitoring attendent actuellement l'approbation accélérée de Santé Canada. Shared Value Solutions espère pouvoir fournir cette technologie de dépistage aux communautés autochtones du Nord de l'Ontario et de partout au Canada dans un avenir rapproché, dès que Santé Canada l'aura approuvée.

Les efforts conjoints de Precision Biomonitoring et de Shared Value Solutions aideront à faire face au nombre croissant de cas dans les communautés des Premières Nations et des Inuits, ce qu'a récemment confirmé Services aux Autochtones Canada (SAC), tout en appuyant l'engagement qu'a pris le gouvernement fédéral envers le bien-être de ces populations vulnérables, comme le montre la création du fonds de soutien aux communautés autochtones fondé sur les distinctions afin de répondre aux besoins immédiats liés à la COVID-19.

« Qu'il s'agisse de créer une chaîne d'approvisionnement en désinfectant pour les mains pour le Nord ou d'offrir gratuitement du soutien aux ministères des Premières Nations qui fonctionnent avec des capacités restreintes, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour satisfaire les besoins les plus pressants de nos clients pendant la crise actuelle. Cette nouvelle option de dépistage rapide répond à un de ces besoins fondamentaux, a déclaré Scott Mackay, PDG de Shared Value Solutions. Être en mesure d'assister l'équipe dévouée de Precision Biomonitoring, qui partage déjà notre intérêt envers les enjeux importants pour les communautés autochtones, y compris la protection de l'environnement, nous donne bon espoir que ce partenariat permettra d'offrir les solutions novatrices dont ces communautés ont désespérément besoin en matière de soins et de dépistage. »

Precision Biomonitoring

Fondée en 2016 par une équipe de scientifiques de l'Institut de la biodiversité de l'Ontario de l'Université de Guelph, Precision Biomonitoring fournit des solutions de surveillance d'ADNe sur place grâce à la plateforme TripleLockMC. Ces solutions permettent un dépistage précoce des organismes, favorisant ainsi une intervention plus rapide de la part de ses clients, soit toutes les organisations qui ont besoin d'une surveillance sur place et d'une identification rapide de tout organisme vivant dans tout type d'environnement. L'équipe de Precision Biomonitoring est au coeur des innovations technologiques dans l'industrie de la génomique. Nous entrevoyons pour l'avenir un monde dans lequel nous pourrons identifier n'importe quel organisme sur place, en un instant, partout sur la planète.

Shared Value Solutions

Shared Value Solutions (SVS) est une société d'experts-conseils en environnement et en développement communautaire dont le siège social est situé en Ontario, mais qui emploie également du personnel en Colombie-Britannique, en Alberta et au Nouveau-Brunswick. Travaillant pour les nations autochtones du Canada et avec elles, son équipe leur fournit des orientations techniques, des conseils en matière de réglementation, des évaluations environnementales par les pairs, des stratégies d'affaires et de négociation, ainsi que diverses études connexes liées aux projets d'infrastructure et de ressources dans les territoires de ses clients. L'entreprise se compose d'un groupe interdisciplinaire de spécialistes de l'environnement, de planificateurs, d'anthropologues, de chercheurs en sociologie et de professionnels de l'engagement communautaire qui possèdent une vaste expérience de travail au sein des communautés autochtones, des conseils tribaux et des gouvernements partout au pays. L'intégration des valeurs environnementales, sociales, culturelles et économiques, la promotion de la santé et du bien-être, ainsi que la protection de l'environnement et des droits des Autochtones sont au coeur du travail de SVS.

