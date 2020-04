Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec reporte le versement de la taxe sur l'hébergement





QUÉBEC, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce le report du versement de la taxe sur l'hébergement pour le premier trimestre de 2020, initialement prévu le 30 avril 2020, au 31 juillet 2020. Cela permettra aux établissements d'hébergement touristique de disposer de plus de liquidités pour les aider à traverser cette période difficile.

Soulignons qu'en raison de la crise sanitaire actuelle, les établissements d'hébergement touristique connaissent une baisse importante de leurs revenus. Le versement de cette taxe pour le premier trimestre civil de 2020 aurait représenté environ 13,8 M$.

Ainsi, deux déclarations devront donc être produites au plus tard le 31 juillet 2020 avec les versements qui s'y rattachent, soit une déclaration visant le premier trimestre civil de l'année 2020 et une autre visant le second trimestre de cette même année.

Cette mesure s'ajoute aux nombreuses autres mises à la disposition des entreprises et des travailleurs de tous les secteurs d'activité, dont le tourisme, par le gouvernement du Québec pour pallier aux conséquences de cette crise sanitaire. Pour avoir davantage d'information, consultez le Québec.ca/coronavirus.

Citations :

« Les exploitants d'hébergement touristique sont particulièrement touchés par les mesures sanitaires mises en place pour faire face à la pandémie de COVID-19 et nous les avons entendus. Je suis convaincue que cette nouvelle mesure les aidera temporairement à traverser cette période difficile. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à tous les acteurs de l'industrie qui se montrent solidaires des gestes posés pour protéger les Québécois et déterminés à se relever encore plus forts de cette épreuve. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Nous continuons de surveiller la situation de très près et à intervenir pour soutenir notre économie et aider tous les secteurs à traverser la crise et à redémarrer rapidement dès que la situation le permettra. »

Éric Girard, ministre des Finances et ministre responsable de la région de Laval

