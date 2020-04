Primes COVID-19 - Le personnel de soutien scolaire interpelle le gouvernement pour une reconnaissance de son apport aux services de garde d'urgence





MONTRÉAL, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le secteur scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN interpelle le gouvernement du Québec face aux difficultés vécues par le personnel de soutien scolaire; il demande une reconnaissance à la hauteur du travail essentiel effectué par les travailleuses et les travailleurs des services de garde qui sont mis en place durant la crise de la COVID-19. « Depuis le début de la crise, nous entendons de la part de nos membres le stress qu'ils vivent au quotidien. En plus de devoir composer avec une toute nouvelle réalité de travail et des nouveaux enfants, dont certains avec des besoins particuliers, les travailleuses et les travailleurs vivent quotidiennement avec la peur d'être contaminés », souligne Nathalie Arguin, présidente de la FEESP-CSN.

Depuis l'établissement de ces services de garde d'urgence, le personnel de soutien dans les commissions scolaires dessert une nouvelle clientèle, et ce, dans des conditions difficiles. « Nous savons que des parents travaillant dans des milieux particulièrement à risque, notamment en santé et services sociaux, viennent porter leurs enfants au service de garde d'urgence. Nous sommes un service essentiel et nous méritons la même reconnaissance que le reste du réseau », ajoute Annie Charland, présidente du secteur scolaire de la FEESP-CSN.

La FEESP-CSN invite le gouvernement à se pencher sur les mesures salariales et normatives mises en place dans d'autres milieux du secteur public et lui demande de reconnaître de la même manière l'apport essentiel du personnel de soutien en milieu scolaire.

À propos

Le secteur scolaire de la Fédération des employé-es et employés de services publics (FEESP-CSN) regroupe 37 syndicats affiliés à FEESP-CSN et représente environ 30?000 employés-es de soutien présents dans 31 commissions scolaires francophones et deux commissions scolaires anglophones. Il représente plus précisément le personnel de soutien qui travaille dans les services de garde d'urgence, notamment les classes d'emplois suivantes : les techniciennes en service de garde, les éducatrices en service de garde, les préposé-es aux élèves handicapés et les techniciennes en éducation spécialisée, les concierges et les ouvriers.

