AXON Neuroscience développe un vaccin prometteur à base de peptides contre la COVID-19

BRATISLAVA, Slovaquie, 9 avril 2020 /PRNewswire/ -- AXON Neuroscience (« Axon »), société de biotechnologie en phase clinique et leader de l'industrie dans le traitement et la prévention de maladies neurodégénératives, développe un vaccin candidat prometteur contre la COVID-19.

Axon jouit de plus de 20 ans d'expérience dans le développement de vaccins à base de peptides sûrs et immunogènes. Sa technologie évolutive bien établie a permis à la société d'agir rapidement ces dernières semaines afin de mettre au point un nouveau vaccin à base de peptides dans le but de soutenir la lutte mondiale contre la COVID-19.

Norbert ?ilka, directeur scientifique d'Axon, a déclaré : « Grâce à ses plus de soixante scientifiques spécialisés dans des disciplines clés ? immunologie, pharmacologie, biologie structurale, protéomique, génomique ?Axon est en bonne place pour offrir une solution rapide de lutte contre le nouveau coronavirus. »

Le vaccin candidat à base de peptides d'Axon contre la COVID-19

Axon s'est servie de sa plate-forme de vaccins à base de peptides existante pour produire un nouveau vaccin prophylactique contre la COVID-19 destiné à traiter les patients infectés et à protéger les individus en bonne santé contre les infections. Le vaccin d'Axon contient uniquement des épitopes sélectionnés capables de provoquer des réponses immunitaires souhaitables, induites par les lymphocytes T et B, dans le but d'empêcher l'interaction de la glycoprotéine de spicule (S) du virus avec ses cellules humaines cibles, et d'éviter ainsi la pénétration et la propagation du virus dans les cellules. Cette approche vise à prévenir les effets secondaires graves indésirables observés lors d'études précédentes portant sur des vaccins conventionnels contre le SRAS-CoV.

Les patients âgés les plus à risque dans le contexte de la COVID-19 sont susceptibles de développer de graves complications respiratoires et une pneumonie pouvant entraîner des lésions pulmonaires permanentes, voire la mort. En général, les personnes âgées ne répondent pas aussi bien aux vaccins, les campagnes de vaccinations ordinaires ayant par conséquent un effet limité. Axon a toutefois développé des technologies propriétaires innovantes permettant de stimuler le système immunitaire des personnes âgées et des personnes immunodéficientes afin de provoquer en réponse une production élevée d'anticorps chez ces populations vulnérables.

« Le système immunitaire humain se détériore lentement avec l'âge. Cette immunosénescence, combinée à d'autres facteurs de comorbidité, rend les personnes âgées très sensibles aux infections par le SRAS-CoV-2 et sujettes à de graves complications respiratoires. Nous pensons détenir un concept de vaccin sûr et efficace permettant de prévenir de futures épidémies de COVID-19 tout en protégeant les groupes les plus vulnérables. », a déclaré le professeur Eva Kontsekova, immunologiste et cheffe de l'immunothérapie chez Axon.

Le récent atelier coprésidé par l'Agence européenne des médicaments (European Medicines Agency ou EMA) et l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Food and Drug Administration ou FDA) a confirmé qu'une voie réglementaire accélérée pourrait être mise en place pour des plates-formes de vaccins éprouvées, comme celles d'Axon. Les données des précédents essais cliniques d'Axon portant sur la maladie d'Alzheimer pourraient faciliter un passage rapide aux premiers essais cliniques chez l'homme avec le nouveau vaccin contre la COVID-19.

Les vaccins à base de peptides sont une alternative prometteuse aux approches vaccinales conventionnelles, en particulier compte tenu de leur rapidité de développement et de leur facilité de production. La collaboration stratégique de longue date d'Axon avec le leader mondial de la fabrication de vaccins à base de peptides, basé en Europe, signifie que le passage à la production conforme aux bonnes pratiques de fabrication sera rapide, peu coûteux et hautement évolutif compte tenu des méthodes d'analyse et de fabrication établies utilisées pour les autres programmes de développement d'Axon.

« La menace émergente de la COVID-19 pour la santé mondiale nécessite une réponse rapide. Des plates-formes de vaccins plus puissantes et polyvalentes sont nécessaires de toute urgence. Compte tenu des procédures réglementaires accélérées pour la COVID-19, la première administration de notre vaccin chez l'homme pourrait avoir lieu dès septembre 2020, soit un délai bien plus court que les délais de vaccination standard. », a déclaré Michal Fresser, PDG d'Axon Neuroscience.

À propos de la maladie à coronavirus COVID-19

Les coronavirus, de grands virus à ARN enveloppés, peuvent provoquer des maladies potentiellement mortelles chez l'homme telles que le MERS-Cov, le SARS-Cov ou le SARS-Cov2 récemment découvert. Après s'être propagée et avoir infecté des milliers de personnes dans le monde, la nouvelle flambée de coronavirus a été qualifiée de pandémie par l'OMS. En date du 9 avril 2020, la COVID-19 a causé plus de 88 000 décès. En outre, plus de 1 500 000 patients ont reçu un diagnostic positif à la maladie et les estimations des cas réels sont bien plus élevées. La grande majorité des personnes décédées avaient plus de 65 ans.

À propos de la plate-forme de vaccins à base de peptides d'Axon

Le vaccin AADvac1 developpé par Axon est le traitement à base de protéine tau le plus avancé sur le plan clinique pour le traitement et la prévention de la maladie d'Alzheimer. Fin 2019, Axon a réalisé un essai clinique de phase 2 sur près de 200 patients atteints d'Alzheimer qui a révélé un excellent taux innocuité, d'immunogénicité et d'efficacité. Les résultats de ses essais cliniques portant sur la maladie d'Alzheimer ont établi que sa plate-forme de vaccins à base de peptides était très sûre et bien tolérée. Plus de 80 % des patients atteints de la maladie d'Alzheimer traités ont développé une réponse immunitaire exceptionnelle et généré un taux élevé d'anticorps.

La COVID-19 appartient à une famille de coronavirus pouvant provoquer des maladies respiratoires et une pneumonie, ce qui s'avère particulièrement dangereux et mortel pour les patients âgés. Les connaissances et l'expérience acquises au cours du traitement de populations âgées, telles que les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, sont particulièrement pertinentes pour le contexte de la COVID-19.

À propos d'Axon Neuroscience

Axon Neuroscience est une société de biotechnologie en phase clinique de premier plan et à l'avant-garde des vaccins à base de peptides contre les maladies humaines mortelles. La société a été fondée en 1999 et dispose à présent de la plus grande équipe au monde dédiée exclusivement au développement de vaccins à base de peptides en lien avec le traitement de la maladie d'Alzheimer. Sa connaissance approfondie de la production de vaccins sûrs et immunogènes et sa technologie évolutive éprouvée ont permis à la société de passer très rapidement à la formulation d'un nouveau vaccin à base de peptides contre la COVID-19.

