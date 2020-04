Coco incognito, un cadeau de Pâques signé Espace pour la vie - Quand le théâtre et la forêt tropicale se rencontrent!





MONTRÉAL, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - Dès le vendredi 10 avril, Espace pour la vie offre Coco incognito, un cadeau unique et ludique pour accompagner les Québécois.e.s à la maison en cette longue fin de semaine de Pâques. Un spectacle audiovisuel inspiré des animaux présents dans la forêt tropicale du Biodôme, le conte Coco incognito, destiné aux enfants de 4 à 8 ans, est narré par Sophie Faucher et interprété par Anne-Elisabeth Bossé, Didier Lucien, Madeleine Péloquin, Anne Casabonne, Anne Lalancette et Jean-François Nadeau. Il sera diffusé (en français) gratuitement les 10, 11 et 12 avril en trois capsules quotidiennes disponibles à 10 h sur espacepourlavie.ca/coco-incognito accompagnées de tutoriels de création de marionnettes à confectionner en famille à la maison.

Coco incognito, une création québécoise

Coco incognito est une histoire créée par l'artiste et autrice Valérie Galarneau, qui s'est inspirée des animaux de la forêt tropicale humide du Biodôme, et réalisé par Éloi Cousineau. Pour amuser toute la famille, des tutoriels de création de marionnettes, à l'effigie des animaux vedettes et imaginées spécialement pour l'occasion par la conceptrice Christine Plouffe, seront également disponibles en ligne afin d'accompagner petits et grands dans leur quête à la maison. Les familles sont invitées à partager leurs créations sur les réseaux sociaux avec le #CocoIncognito.

Place à la découverte et à l'exploration!

Avec la forêt tropicale humide du Biodôme comme toile de fond, un oeuf mystérieux apparaît soudainement dans l'habitat du singe Tamarin. Mais, personne ne sait d'où il vient, ou ce qu'il contient... Serait-ce un poussin? Ou un lézard ? Un personnage bien rusé et qui a plus d'un tour dans son sac, le singe Tamarin voudrait bien résoudre cette énigme et savoir ce que contient l'oeuf mystère. Les enfants devront l'aider à trouver la réponse!

« Ce spectacle a été conçu sur mesure en 2011 pour le Biodôme, précise son directeur Yves Paris. L'équipe théâtrale de la pièce Coco incognito, en collaboration avec les spécialistes animaliers du Biodôme, avaient alors travaillé de concert au scénario et à la conception des marionnettes et du décor, de façon à reproduire avec le plus d'exactitude possible les modes de vie des animaux et des plantes de la forêt amazonienne. La nouvelle version virtuelle du projet a été réalisée sans marionnettes et chacun chez soi compte tenu de la situation, pour notre plus grand plaisir! »

