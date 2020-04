La Croix-Rouge canadienne s'adapte pour répondre aux besoins des collectivités





Partout au Canada, les bénévoles se mobilisent en réponse à la pandémie de COVID-19

OTTAWA, le 9 avril 2020 /CNW/ - La Croix-Rouge canadienne continue d'adapter ses services pour répondre aux besoins émergents des collectivités face à la pandémie de COVID-19. S'appuyant sur sa capacité à mobiliser des bénévoles en réponse aux urgences et sur ses relations avec tous les paliers de gouvernements ainsi que de nombreux acteurs communautaires, la Croix-Rouge intervient activement partout au Canada pour aider la population.

En plus des nombreux services de soutien et de réconfort qu'elle fournit déjà aux Canadiennes et aux Canadiens pour leur venir en aide pendant la pandémie de COVID-19, voici quelques exemples récents de ce que fait la Croix-Rouge pour appuyer la population en cette période difficile :

À la demande de l'Agence de la santé publique du Canada , la Croix-Rouge canadienne apporte soutien et réconfort aux Canadiennes et aux Canadiens qui rentrent au pays et sont logés dans quatre sites d'isolement, soit à Vancouver , à Calgary , à Toronto et à Montréal. Entre autres, elle procède à l'inscription des voyageurs, fournit de l'information, distribue des articles de soins personnels, livre des repas, veille au bien-être et à la sécurité et offre ses services de réunification des familles.

, la Croix-Rouge canadienne apporte soutien et réconfort aux Canadiennes et aux Canadiens qui rentrent au pays et sont logés dans quatre sites d'isolement, soit à , à , à et à Montréal. Entre autres, elle procède à l'inscription des voyageurs, fournit de l'information, distribue des articles de soins personnels, livre des repas, veille au bien-être et à la sécurité et offre ses services de réunification des familles. Collaborant depuis longtemps avec les communautés autochtones, la Croix-Rouge canadienne travaille en partenariat avec Services aux Autochtones Canada pour aider les collectivités partout au pays à se préparer et à répondre à la pandémie de COVID-19.

La Croix-Rouge canadienne a mobilisé des unités de son hôpital mobile ainsi qu'une équipe de personnel technique, dûment formé pour intervenir lors d'urgences internationales, afin de renforcer l'infrastructure sanitaire existante en ajoutant un site de soins de santé au centre-ville de Vancouver .

. En Saskatchewan , la Croix-Rouge canadienne redouble d'efforts pour joindre les aînés en isolement dans le cadre de son programme d'appels amicaux.

, la Croix-Rouge canadienne redouble d'efforts pour joindre les aînés en isolement dans le cadre de son programme d'appels amicaux. À la demande de la Ville de Toronto , la Croix-Rouge a mis sur pied un centre d'appels afin que les personnes vulnérables en isolement aient accès à un mécanisme pour recevoir des denrées. Des paniers alimentaires sont ensuite distribués aux personnes dans le besoin.

, la Croix-Rouge a mis sur pied un centre d'appels afin que les personnes vulnérables en isolement aient accès à un mécanisme pour recevoir des denrées. Des paniers alimentaires sont ensuite distribués aux personnes dans le besoin. Dans les provinces du Québec, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et- Labrador et de l'Île-du-Prince-Édouard, la Croix-Rouge offre du soutien téléphonique pour orienter les personnes vers les services à leur disposition ainsi que pour leur offrir des conseils et du soutien moral pendant leur période d'isolement.

et de l'Île-du-Prince-Édouard, la Croix-Rouge offre du soutien téléphonique pour orienter les personnes vers les services à leur disposition ainsi que pour leur offrir des conseils et du soutien moral pendant leur période d'isolement. Des fournitures, incluant des lits de camp, des couvertures et des trousses de nettoyage, sont distribuées à la demande des autorités locales dans divers endroits du pays pour soutenir les populations vulnérables.

Par l'entremise de son programme de prêt d'équipement médical, la Croix-Rouge canadienne distribue de l'équipement pour aider les personnes qui se rétablissent d'une chirurgie ou d'une maladie à domicile. Certains équipements sont de plus en plus recherchés, notamment les fauteuils roulants, les marchettes, les chaises d'aisance, les lits d'hôpitaux et les potences pour intraveineuse.

Au Québec, la Croix-Rouge canadienne a appuyé le gouvernement du Québec dans la distribution de 14,5 M$ à 13 000 personnes dans le cadre du Programme d'aide temporaire aux travailleurs.

Les Canadiens désireux d'appuyer les efforts de la Croix-Rouge canadienne dans le contexte de la COVID-19 peuvent contribuer au Fonds de secours : urgences au Canada et intervention face à la COVID-19. Vous pouvez faire un don en visitant le site Web www.croixrouge.ca ou en composant le 1 800 418-1111.

CITATION

« La pandémie de COVID-19 nous entraîne en territoire inconnu. La Croix-Rouge canadienne continue d'offrir son soutien et d'adapter ses services afin de répondre aux besoins uniques qui émergent au pays. Nous travaillerons sans relâche pour servir nos communautés et continuerons de nous serrer les coudes pour traverser cette situation sans précédent. »

- Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Pour en savoir davantage sur la Croix-Rouge canadienne et son travail au Canada et à l'international durant la pandémie de COVID-19, visitez notre site Web : www.croixrouge.ca.

À PROPOS DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE

Que ce soit ici au pays ou à l'étranger, la Croix-Rouge s'assure d'être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a comme mission d'améliorer les conditions d'existence des personnes vulnérables en mobilisant le pouvoir de l'humanité au Canada et partout dans le monde.



SOURCE Croix-Rouge canadienne

Communiqué envoyé le 9 avril 2020 à 17:34 et diffusé par :