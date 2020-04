Pandémie de la COVID-19 - Situation critique dans six CHSLD au Québec





QUÉBEC, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - Il ne fait aucun doute que la situation dans nos centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et dans nos résidences privées pour aînés (RPA) est préoccupante et que tous les efforts doivent être déployés pour protéger nos ainés. «?Les Québécois doivent toutefois comprendre qu'à l'heure actuelle, c'est un nombre restreint de CHSLD et de RPA qui sont touchés aussi fortement par la pandémie de la COVID-19?», a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault.

Il y a six CHSLD où la COVID-19 frappe particulièrement fort et où la majorité des décès a été recensée :

CHSLD Laflèche, en Mauricie?;

CHSLD Sainte-Dorothée, à Laval?;

Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci , à Montréal?;

, à Montréal?; CHSLD La Pinière, à Laval?;

Centre d'hébergement LaSalle , à Montréal?;

, à Montréal?; Centre d'hébergement Alfred-Desrochers, à Montréal.

Tout est mis en oeuvre dans ces CHSLD pour venir en aide aux résidents et aux employés. Des ressources additionnelles ont notamment été déployées, comme des médecins, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires et des gestionnaires. Dans les autres CHSLD, il faut prévenir à tout prix de nouvelles éclosions. D'ailleurs, pour l'ensemble des établissements, tout le personnel doit porter un masque de procédure quand il s'approche à moins de 2 mètres d'un patient et toutes les familles des résidents sont avisées lorsque leur proche est atteint de la COVID-19, a assuré le premier ministre.

Important de se tenir loin de nos personnes âgées

François Legault a indiqué que sur les 216 décès au Québec liés à la COVID-19, 90 % des personnes avaient 70 ans et plus et 9 % avaient entre 60 et 69 ans et étaient aux prises avec des maladies chroniques. Ces chiffres démontrent à quel point il est important pour la population de ne pas s'approcher des personnes aînées, qui sont véritablement les plus vulnérables à subir les conséquences néfastes du coronavirus.

M. Legault a demandé à nouveau à tous les Québécois de ne pas aller visiter leurs parents ou leurs grands-parents, particulièrement à l'occasion de Pâques. «?N'allez pas voir vos parents ou vos grands-parents. Restez chez vous, mais appelez-les.?»

Hommage à nos aînés

À la place de ses traditionnels remerciements du jour, M. Legault a opté jeudi pour un hommage à nos aînés. Le Québec doit énormément à nos aînés qui ont bâti le Québec.

«?Ce n'est pas facile actuellement pour nos aînés. Il y en a beaucoup qui sont seuls, qui sont isolés. Nos aînés ont passé au travers de plusieurs épreuves. Nos aînés nous lèguent une société qui est plus juste, plus riche et plus belle. Aujourd'hui, on a le devoir de protéger nos aînés. On est avec vous?», a lancé le premier ministre.

Citation :

«?Je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes à propos des CHSLD et des résidences privées pour aînés. Avec raison : c'est là où on a eu la majorité des décès. Malheureusement, on s'y attendait. On fait tout pour protéger nos aînés, mais je ne veux pas que les Québécois pensent que la situation est critique partout. Elle l'est dans six CHSLD en ce moment. C'est ma mission prioritaire.»

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

En date du mercredi 8 avril 2020, à 18 h, il y a au Québec 10?912 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19.

Actuellement, 679 personnes sont hospitalisées, dont 196 personnes aux soins intensifs.

Le bilan des décès s'élève à 216 au Québec.

Liens connexes :

Pour en savor davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site Québec.ca/coronavirus.

Il est possible d'obtenir de l'information en utilisant la ligne coronavirus selon l'indicatif régional de votre localité :

418 644-4545



450 644-4545



514 644-4545



819 644-4545



1 877 644-4545 (sans frais)

Pour être à l'affût des mises à jour des données, suivez le compte Twitter du ministère de la Santé et des Services sociaux : https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc).

