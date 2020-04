Pandémie de COVID-19 - Modification temporaire apportée à la date du passage à l'essence d'été





QUÉBEC, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles annonce que la date exigée pour le passage à l'essence d'été est temporairement modifiée et sera en vigueur du 9 avril au 30 juin 2020, donnant ainsi la marge nécessaire aux raffineurs pour produire et entreposer des essences à faible volatilité pour la période estivale.

Les restrictions quant aux déplacements et les mesures d'isolement, causées par la pandémie de COVID-19, ont réduit considérablement la demande pour les produits pétroliers au Québec et partout en Amérique du Nord. Malgré des mesures prises par les raffineurs pour réduire la production, les stocks sont à un niveau exceptionnellement élevé et les capacités d'entreposage atteignent leurs limites.

L'allègement accordé permettra aux raffineurs, importateurs et distributeurs de produits pétroliers de se conformer aux exigences de volatilité au cours des prochaines semaines et ainsi être en mesure d'écouler leurs stocks et commencer à produire et à entreposer de l'essence à volatilité moins élevée pour la période estivale. Cette période de dérogation temporaire permettra d'assurer la distribution des carburants essentiels au transport des marchandises et au maintien de la sécurité publique. L'approche retenue est cohérente avec les actions posées par plusieurs provinces canadiennes, dont l'Ontario et le Nouveau-Brunswick ainsi que de nombreux États américains, dont l'État de New York.

Le MERN poursuit ses activités tout en demeurant en veille active et en suivant en continu l'évolution de la pandémie. Il s'assure notamment, au cours de la pandémie, du maintien de l'approvisionnement en carburant afin de permettre le transport de marchandises et le maintien de la sécurité publique.

Le MERN poursuit sa mission : assurer la gestion et soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et minérales ainsi que du territoire du Québec, dans une perspective de développement durable.

