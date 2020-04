Ententes de principe chez Cogeco





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - Malgré la période difficile que l'on traverse, le travail syndical se poursuit au SCFP. Chez Cogeco, les deux groupes d'employés, soit le personnel de bureau et le personnel technique, se sont entendus afin de renouveler leur convention collective respective.

L'employeur et le syndicat sont parvenus à une entente de principe concernant les deux conventions en début d'année. Par la suite, les syndiqués ont eu 8 jours pour se prononcer par vote électronique sur celle-ci.

Les conventions, d'une durée de deux ans ? 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 - ont été approuvées par une grande majorité des membres, soit à 80 % par le personnel de bureau, et à 94% par les employés techniques.

Parmi les gains obtenus, notons des augmentations salariales de 2,25 % annuellement ainsi que l'affichage des postes réguliers pour les deux catégories d'emplois. De plus, les employés auront un accès amélioré au service Internet de Cogeco et ceux qui le désirent bénéficieront d'un tarif réduit pour le forfait Internet illimité.

Le syndicat a accepté que l'employeur ne paie aucune pénalité en cas de dépassement du taux de sous-traitance, et ce, jusqu'au 30 décembre 2021. Aussi, les parties se sont engagées à mettre à jour les conventions collectives afin de respecter les récentes modifications apportées au Code canadien du travail.

Le conseiller du SCFP, Alain Richard, à l'aube de ses dernières négociations avant sa retraite, est fier d'avoir conclu ces ententes dans un contexte atypique et sans précédent.

« Il a fallu que nous innovions en cette situation de pandémie. Nous avons réussi une négociation rapide dans un contexte où subsistent encore des incertitudes. Les comités de négociation tant syndicaux que patronaux ont fait preuve de créativité », a déclaré ce dernier.

Rappelons que les conventions collectives du personnel de bureau et du personnel technique étaient échues depuis le 31 décembre 2019.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 7180 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

