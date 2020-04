La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants et Uber Eats sont unis contre la pandémie, pour le Children et les restaurants locaux





Une campagne qui vise à nourrir le personnel hospitalier du Children tout en encourageant les restaurants locaux

MONTRÉAL, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - En cette période de pandémie de la COVID-19, les membres du personnel de l'Hôpital de Montréal pour enfants travaillent sans relâche chaque jour, pendant de longues heures. La dernière chose dont ils ont envie à leur retour à la maison est de préparer un repas. Pour appuyer leurs efforts et souligner leur travail incroyable, la Fondation du Children a fait équipe avec Uber Eats afin de nourrir le personnel de l'Hôpital. Uber Eats fournira des repas pour une valeur de 75 000 $. Grâce à ce partenariat, les employés du Children pourront se commander un repas à la fin d'une longue journée de travail à l'un des nombreux restaurants participants, dont plusieurs sont en difficultés en ces temps de crise. La Fondation du Children est fière de cette alliance judicieuse, qui permet aussi de donner un coup de pouce financier à l'économie locale.

« Nous saluons la résilience du personnel médical qui se lève tous les matins pour soigner ceux qui sont frappés par la maladie. Nous les remercions et nous souhaitons leur simplifier la vie en leur offrant un moment de répit », a déclaré Jonathan Hamel, gestionnaire des affaires publiques pour le Québec chez Uber.

C'est afin de reconnaître ceux et celles qui se dévouent corps et âme pour protéger certains des enfants les plus malades de la province que cette collaboration entre la Fondation et Uber Eats est née. En ces temps difficiles, le Québec et le reste du monde sont en pause. Mais les enfants malades et le personnel soignant du Children, eux, ne connaissent pas de répit.

Ensemble, nous sommes plus forts !

En oeuvrant au sein de la Fondation du Children, la présidente, Renée Vézina, se dit privilégiée de pouvoir voir tous les jours le meilleur côté de l'être humain. « Il est particulièrement réconfortant, en ce moment, de voir la solidarité de la population envers nos jeunes patients ainsi que notre personnel dévoué dans cette dure bataille contre la maladie. La conjoncture est exceptionnelle, mais ensemble nous allons traverser cette crise. »

La Fondation du Children encourage la population, dans la mesure du possible, à participer au mouvement et à montrer son soutien envers les employés de l'Hôpital. Un don de 20 $ à fondationduchildren.com permettra d'offrir un repas à un membre du personnel dévoué du Children. Ce don viendra du même coup en aide aux entreprises locales et lancera un message clair : au Québec, nous restons #Uniscontrelapandémie car, ensemble, nous sommes plus forts !

À propos de la Fondation du Children

La Fondation du Children a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation en recherche, en enseignement et en soins cliniques à l'Hôpital de Montréal pour enfants (le Children), une institution d'enseignement pédiatrique de la faculté de médecine de l'Université McGill, et la recherche pédiatrique à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 500 millions de dollars, somme qui a permis de transformer la vie des enfants malades grâce aux projets de recherche et d'enseignement à la fine pointe de la science et aux soins de haut calibre. Pour en savoir plus, visitez le site https://fondationduchildren.com

À propos de l'Hôpital de Montréal pour enfants

L'Hôpital de Montréal pour enfants (le Children) du Centre universitaire de santé McGill est un hôpital pédiatrique universitaire de soins tertiaires. Le Children est fier de fournir des soins axés sur les patients et la famille. Ce qui rend l'hôpital unique, c'est l'esprit d'authenticité qui l'habite, un formidable mélange de compassion, d'innovation, de rigueur sans compromis et de dévouement pour le service public qui caractérise l'établissement depuis sa création. Au fil des ans, l'hôpital a bâti sa renommée sur son immense savoir-faire dans diverses disciplines, notamment la cardiologie et la chirurgie cardiaque, la traumatologie, la neurologie, la neurochirurgie et l'immunologie.

