4G Clinical lance une plate-forme d'essais cliniques directs aux patients (DtP)





La fonctionnalité DtP de la solution Prancer RTSMtm permet d'assurer la continuité des essais cliniques en cette période de pandémie du COVID-19

WELLESLEY, Massachusetts, 9 avril 2020 /PRNewswire/ -- 4G Clinical a annoncé aujourd'hui le lancement d'une plate-forme d'essais cliniques directs aux patients (en anglais, Direct-to-Patient ou DtP) offrant aux sponsors la possibilité d'acheminer des médicaments directement du site, du dépôt et/ou de la pharmacie centrale vers le domicile du patient.

Les essais cliniques directs aux patients sont des essais cliniques de type décentralisé (ECD) dont certains aspects sont réalisés en dehors du centre de recherche (par exemple, le domicile du patient). En pleine pandémie du COVID-19, les modèles d'essais cliniques sont en train d'évoluer vers le DtP pour garantir la sécurité du patient et l'accès aux sites d'essai, tout en s'attaquant aux problèmes de capacité des sites et aux perturbations dans la chaîne d'approvisionnement.

La fonctionnalité DtP de la solution Prancer RTSMtm prend en charge tous les principaux modèles directs aux patients, y compris les modèles de l'entrepôt au patient, de la pharmacie centrale au patient, du centre au patient ainsi que les modèles hybrides. Cette fonctionnalité peut être définie au niveau du patient, de l'étude, du site et du pays, ce qui permet d'employer différents modèles DtP dans la même étude. Elle devient particulièrement essentielle pour respecter les différentes lois et réglementations à travers le monde.

« Dans le contexte actuel, les sponsors ont besoin de cette flexibilité qui leur permet de s'adapter à l'évolution de la crise », explique la directrice principale chargée de la stratégie chez 4G Clinical, Neta Bendelac. « Notre fonctionnalité DtP peut être configurée pour des périodes concrètes, pour toutes ou certaines visites, et ce avec la possibilité de la désactiver pendant que l'étude est en cours. Cette flexibilité peut aider les sponsors à poursuivre leurs recherches pendant la pandémie du COVID-19 pour ensuite rétablir les paramètres normaux une fois qu'elle sera passée », ajoute-t-elle.

Les objectifs ultimes des essais cliniques directs aux patients sont d'améliorer le niveau des inscriptions et d'alléger le fardeau des patients en ce qui concerne l'accès aux sites d'essai. Bien que le COVID-19 soit le catalyseur de cette transformation de l'industrie vers une approche DtP, les avantages restent clairs.

« En effet, le lancement de notre fonctionnalité DtP est doublement justifié », explique le PDG de 4G Clinical, David Kelleher. « Premièrement, elle permet de poursuivre les activités de recherche tout en garantissant que les patients reçoivent leurs médicaments en toute sécurité. Deuxièmement, nous pensons que les modèles DtP seront nécessaires bien au-delà de la pandémie du COVID-19. Le modèle DtP accorde la priorité aux patients, et une fois que l'infrastructure est prête à le soutenir, nous espérons qu'il continuera d'être adopté », ajoute-t-il.

À propos de 4G Clinical



4G Clinical est le leader mondial de la randomisation et de la gestion des approvisionnements d'essais cliniques (RTSM) et de logiciels d'optimisation des prévisions d'approvisionnement pour le secteur des sciences de la vie. La société est la seule à offrir des solutions entièrement basées dans le cloud, 100 % programmables et flexibles, et qui utilisent le traitement automatique du langage naturel (TALN) pour accélérer les essais cliniques. Le siège de 4G Clinical est situé dans le couloir de la biotechnologie de Boston, à Wellesley, dans l'État du Massachusetts. La société possède également des bureaux en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.4gclinical.com.

