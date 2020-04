Placements Mackenzie annonce des changements à certains fonds de la Gamme de fonds Quadrus





TORONTO, le 9 avril 2020 /CNW/ - Placements Mackenzie et Services d'investissement Quadrus ltée ont annoncé aujourd'hui des changements de sous-conseiller pour trois fonds dans le cadre de leurs efforts soutenus visant à offrir aux investisseurs des produits appropriés, concurrentiels et bien positionnés par le truchement de la Gamme de fonds Quadrus.

Le 9 avril 2020, un changement de sous-conseiller sera effectué pour le fonds suivant :

Fonds concerné Sous-conseiller actuel Nouveau sous-conseiller Catégorie Focus Actions canadiennes

(CGOV) CGOV Asset Management Beutel, Goodman & Company

Ltd.

Le 23 avril 2020, les fonds suivants seront confiés à de nouveaux sous-conseillers :

Fonds concerné Sous-conseiller actuel Nouveau sous-conseiller Fonds d'actions internationales de

base (Putnam) Putnam Investments Limited

(R.-U.) JP Morgan Asset Management

(Canada) Inc. Catégorie Actions internationales de

base (Putnam) Putnam Investments Limited

(R.-U.) JP Morgan Asset Management

(Canada) Inc.

À propos de Services d'investissement Quadrus ltée

Services d'investissement Quadrus ltée est un des plus importants courtiers de fonds communs au Canada. Quadrus fait partie du groupe de sociétés de Great-West Lifeco Inc. qui comprend La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. La Gamme de fonds Quadrus est distribuée exclusivement par Services d'investissement Quadrus ltée.

À propos de la Gamme de fonds Quadrus

La Gamme de fonds Quadrus est gérée par Placements Mackenzie et distribuée exclusivement par Services d'investissement Quadrus ltée. Placements Mackenzie offre ses services de placement aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX : IGM).

À propos de Placements Mackenzie

Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des services connexes. Gérant un actif de 126,2 milliards de dollars au 31 mars 2020, Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada et gérait un actif total de 147,5 milliards de dollars au 31 mars 2020. Pour de plus amples renseignements, visitez le site placementsmackenzie.com.

