Zoomlion fait don d'un troisième lot de matériel médical à plus de 40 pays luttant contre le COVID-19





CHANGSHA, Chine, 9 avril 2020 /CNW/ -- Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. (01157.HK), fabricant chinois du matériel du génie et de l'agroéquipement de premier plan, a fait don à 43 pays et régions d'un troisième lot de fournitures médicales, soit près de 700 000 pièces d'équipement de protection individuelle (EPI) au total, dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Ces dons, envoyés de Chine fin mars, seront distribués sur cinq continents, à savoir l'Asie, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Océanie.

Il s'agit là d'une mesure d'urgence mise en place par Zoomlion suite aux appels de ses clients, partenaires et fournisseurs étrangers issus de 43 pays et régions, dont la Malaisie, les Philippines, le Cambodge, l'Indonésie, l'Arabie Saoudite, l'Allemagne, l'Australie et les États-Unis, cherchant à se procurer du matériel EPI vital dans le cadre de la crise mondiale du coronavirus qui s'intensifie.

« Ce don de matériel médical comprend des masques chirurgicaux à usage unique, des masques de protection N95 et des thermomètres », a indiqué Li Bin, directeur du département de gestion des affaires internationales de Zoomlion. « Nous avons collecté des informations sur les besoins par l'entremise de nos branches, filiales et fournisseurs internationaux afin d'être en mesure d'affecter nos ressources au mieux. Une fois les livraisons effectuées, nous participerons, avec l'aide de nos partenaires, à la distribution du matériel à la population locale dans le besoin. »

Échange de bons procédés

Au moment où la Chine a annoncé le niveau d'urgence le plus élevé face au COVID-19, les employés étrangers de Zoomlion ont contribué à l'acquisition de fournitures médicales à donner aux professionnels de santé situés en première ligne en Chine.

« Nous n'oublierons jamais que l'un de nos clients de Singapour a mobilisé son réseau mondial pour nous procurer des masques aux heures les plus sombres », a précisé Li Bin. « Aujourd'hui, de nombreux pays dans le monde font face à une situation nouvelle et en rapide évolution; nous estimons que ce don, au-delà de l'échange de bons procédés, relève de notre devoir en tant qu'entreprise internationale responsable », a-t-il ajouté.

Zoomlion a auparavant fait don de deux lots de fournitures médicales à la Lombardie, en Italie, et aux filiales étrangères de Zoomlion, dont Zoomlion CIFA, en Italie, et m-tec et Wilbert, en Allemagne.

« Nous sommes convaincus que nous serons en mesure de dépasser ces difficultés en combinant nos efforts », a indiqué Li d'un ton encourageant.

