ProAmpac prolonge son alliance de R et D en matière de durabilité et de sécurité alimentaire avec Polytechnique Montréal





ProAmpac, leader de l'emballage souple, a annoncé une prolongation de cinq ans de son alliance de recherche et développement avec Polytechnique Montréal. Le partenariat continuera à financer le programme « Sustainable, Safe and Smart Polymer Flexible Packaging (emballages souples en polymères durables, sûrs et intelligents) » géré par le Département de génie chimique de l'université, présidé par le Prof. Abdellah Ajji.

L'accord prolonge une collaboration de 10 ans entre l'université et ProAmpac et comprend une subvention d'alliance d'un million de dollars du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG); en plus de fonds provenant du Pôle recherche innovation matériaux avancés de PRIMA Québec, Polytechnique Montréal et ProAmpac.

La recherche continuera à fournir à ProAmpac un soutien analytique et de recherche de classe mondiale pour ses activités de développement de produits et de soutien. Parmi les domaines sur lesquels l'université et ProAmpac travaillent figurent les technologies d'emballage intelligent pour la sécurité alimentaire et la durabilité, y compris les matériaux biologiques et compostables/biodégradables.

Selon Hesam Tabatabaei, vice-président du développement de produits et de l'innovation, « ce précieux partenariat avec Polytechnique Montréal offre d'excellentes possibilités de recherche, tant en matière de sécurité alimentaire que de durabilité, pour promouvoir la prochaine génération d'emballages ».

ProAmpac aura accès aux matériaux développés, à l'aide d'étudiants diplômés en recherche, de boursiers postdoctoraux et d'associés de recherche, ainsi qu'à des installations et des matériaux d'essai en laboratoire de biologie destinés à faire progresser le programme d'emballages souples en polymères durables, sûrs et intelligents de l'université.

ProAmpac possède des installations de fabrication à Terrebonne et à Richmond, au Québec.

À propos de ProAmpac

ProAmpac est un chef de file mondial dans l'industrie de l'emballage souple, proposant une offre de produits exhaustive. Nous apportons des solutions d'emballage créatives, un service à la clientèle inégalable dans l'industrie et des innovations primées sur un marché mondial de plus en plus diversifié. L'approche de ProAmpac en matière de durabilité - ProActive SustainabilityMD ? fournit des produits d'emballage souples durables et innovants pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs de durabilité. Notre mission est guidée par quatre valeurs fondamentales qui forment le pilier de notre succès, soit : l'Intégrité, l'Intensité, l'Innovation et l'Implication. ProAmpac, basée à Cincinnati, appartient au Pritzker Group Private Capital ainsi qu'à une équipe de gestion et de co-investisseurs. Pour tous les détails, consultez ProAmpac.com.

À propos de Polytechnique Montréal

Fondée en 1873, Polytechnique Montréal, une université technologique, est l'un des plus importants établissements d'enseignement et de recherche en ingénierie au Canada et se classe au premier rang au Québec pour l'ampleur de ses activités de recherche en ingénierie. Il est situé sur le campus de l'Université de Montréal, le plus grand campus universitaire francophone des Amériques. Avec plus de 50 000 diplômés à ce jour, Polytechnique Montréal a formé 22 % des membres actuels de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Polytechnique offre plus de 120 programmes, dispensés par 280 professeurs, qui accueillent 9 000 étudiants par an; et dispose d'un budget de fonctionnement annuel de 260 millions de dollars, dont un budget de recherche de 100 millions de dollars.

À propos de Pritzker Group Private Capital

Pritzker Private Capital s'associe à des entreprises du marché intermédiaire basées en Amérique du Nord et occupant des positions de premier plan dans les secteurs des produits manufacturés, des services et des soins de santé. Le capital de base différencié et de longue durée du groupe permet des prises de décision efficaces, une grande flexibilité, le tout avec une structure de transactions et une vision d'investissement, ainsi qu'un alignement de stratégie avec toutes les parties prenantes impliquées. Pritzker Private Capital développe des affaires pour le long terme et représente le partenaire idéal pour les sociétés entrepreneuriales et familiales. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site PPCPartners.com.

