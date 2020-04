Cameco annonce des changements opérationnels temporaires en Ontario





SASKATOON, Saskatchewan, 09 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cameco (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) a annoncé aujourd'hui la mise en oeuvre de plusieurs changements opérationnels temporaires dans les installations de sa division Fuel Services (Services liés aux combustibles) en Ontario. Ces changements s'expliquent par la difficulté croissante de conserver une main-d'oeuvre suffisante en raison des protocoles de dépistage et d'autres mesures mises en place pour respecter les directives et orientations des autorités gouvernementales et de santé publique dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus (COVID-19).



L'usine de production d'UF 6 de la Port Hope Conversion Facility (installation de conversion de Port Hope) sera temporairement placée en état d'arrêt sécurisé, pendant environ quatre semaines et, lorsque cela sera possible, le travail d'entretien prévu pour cet été sera avancé. Le travail pour placer l'usine en mode d'arrêt sécurisé aura lieu au cours des prochains jours.

L'usine de production d'UF 6 fonctionne actuellement en toute sécurité. Toutefois, les protocoles de dépistage liés au COVID-19 et autres mesures que Cameco a mis en place pour se conformer aux directives et orientations des autorités gouvernementales et de santé publique ont généré des difficultés importantes pour atteindre les niveaux de main-d'oeuvre nécessaires à la poursuite des activités de l'installation et suscité des préoccupations concernant la capacité à maintenir les niveaux de main-d'oeuvre à l'avenir. L'usine de production d'UF 6 est une exploitation complexe, destinée à fonctionner en continu, sans interruption de la production.

Étant donné que la majeure partie de l'UO 3 produite à la Blind River Refinery (raffinerie de Blind River) est utilisée pour produire l'UF 6 dans l'installation de conversion, la production de la raffinerie sera également temporairement suspendue et, lorsque cela sera possible, le travail d'entretien estival sera avancé. La raffinerie opèrera pendant environ une semaine afin de produire suffisamment d'UO 3 pour la production d'UO 2 en cours dans l'installation de conversion. Ensuite, la raffinerie sera placée en état de sécurité pour l'entretien et la maintenance pendant environ quatre semaines.

Pendant la suspension temporaire de la production de la raffinerie, l'exploitation restera ouverte pour recevoir les livraisons de concentrés d'uranium.

« Même si les installations de nos services liés aux combustibles ont réussi à opérer en toute sécurité, il est devenu de plus en plus difficile de maintenir un nombre suffisant d'opérateurs qualifiés dans l'usine de production d'UF 6 », a déclaré Tim Gitzel, président et PDG de Cameco. « L'usine de production d'UF 6 est conçue pour un fonctionnement continu, et nous devons éviter les interruptions imprévues découlant d'un manque de personnel.

« Par conséquent, après avoir évalué de nombreux facteurs, y compris la progression de la pandémie, nous avons pris la décision réfléchie de suspendre la production d'une façon prudente et planifiée dans l'usine de production d'UF 6 et la raffinerie d'UO 3 qui l'alimente. Nous suivrons attentivement l'évolution de la situation au cours des quatre prochaines semaines avant de prendre de nouvelles décisions. »

L'installation de conversion continuera d'opérer avec son effectif restreint, qui est actuellement réduit d'environ 65 employés, tandis que la raffinerie connaîtra une réduction d'environ 60 employés. Les installations continueront de respecter toutes les exigences règlementaires pendant la période de suspension de la production.

La production d'UO 2 dans l'installation de conversion, ainsi que la production de pastilles de combustible et de grappes de combustible à Cameco Fuel Manufacturing Inc. (CFM), se poursuivront. Les installations d'UO 2 et CFM représentent des maillons importants dans la chaîne d'approvisionnement du secteur de l'énergie nucléaire du Canada, et ces usines sont conçues et exploitées pour fermer et rouvrir chaque semaine. Même si elles sont susceptibles de connaître des fluctuations de main-d'oeuvre en conséquence des circonstances actuelles, elles sont davantage en mesure de s'adapter rapidement aux changements d'effectifs et de commencer et arrêter plus fréquemment la production si nécessaire.

Malgré les changements opérationnels rendus nécessaires par l'incertitude résultant du COVID-19, les installations des services liés aux combustibles continuent d'opérer en toute sécurité. Nous continuons de collaborer étroitement avec les autorités sanitaires et avons établi plusieurs mesures visant à protéger nos employés dans ces installations ainsi que leurs familles.

« Cameco continuera de travailler avec chacun de ses clients afin de satisfaire leurs besoins en matière de livraison et leur permettre de continuer à fournir l'énergie nucléaire sûre, propre et fiable dont les gouvernements et les communautés ont besoin pour faire fonctionner les hôpitaux, les établissements de soin, les commerces d'alimentation et les services essentiels pendant cette période de grande incertitude », a expliqué M. Gitzel.

Les événement imprévus annoncés dans le présent communiqué de presse, et ceux du 23 mars 2020 et du 7 avril 2020, peuvent entraîner une variation des perspectives pour 2020 que nous avons fournies dans notre rapport de gestion annuel. Il est toutefois trop tôt pour en quantifier l'impact potentiel. Nous continuerons d'évaluer la situation en rapide évolution et nous fournirons des informations actualisées lorsque nous comprendrons mieux les conséquences sur les perspectives pour cette année.

Profil

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'uranium en guise de combustible, nécessaire pour alimenter un monde à l'air pur. Notre position concurrentielle se base sur notre participation majoritaire dans les réserves à la plus haute teneur dans le monde et sur nos opérations à faible coût. Les services publics du monde entier comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour générer de l'énergie grâce à des réacteurs nucléaires sûrs, fiables et sans carbone. Nos actions sont négociées aux Bourses de Toronto et de New York. Notre siège est basé à Saskatoon, Saskatchewan.

Avertissement concernant les informations et énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations et des informations concernant nos attentes pour l'avenir, que nous qualifions d'informations prospectives. Les informations prospectives sont basées sur nos points de vue actuels, qui peuvent changer de manière significative, et les résultats et événements réels peuvent différer considérablement de nos attentes actuelles.

Des exemples d'informations prospectives figurant dans ce communiqué de presse incluent notre intention de placer l'usine de production d'UF 6 de l'installation de conversion de Port Hope en état d'arrêt pendant une période d'environ quatre semaines ; la suspension prévue en découlant de la production d'UO 3 dans la raffinerie de Blind River dans environ une semaine, tandis que la raffinerie restera ouverte pour recevoir les livraisons de concentrés d'uranium ; notre intention de continuer d'exploiter l'installation de conversion et la raffinerie avec une main-d'oeuvre réduite, pour poursuivre la production d'UO 2 dans l'installation de conversion et la production de pastilles de combustible et de grappes de combustible à CFM et de respecter l'ensemble des exigences règlementaires pendant la suspension de la production ; la déclaration que les installations de nos services de combustible continuent d'opérer en toute sécurité ; notre intention de travailler avec nos clients pour satisfaire leurs besoins en matière de livraison et leur permettre de continuer à fournir de l'énergie nucléaire ; et le potentiel de variabilité de nos perspectives pour 2020 et nos attentes concernant l'actualisation de nos perspectives pour 2020.

Les risques substantiels qui pourraient mener à des résultats différents incluent : la possibilité que le placement de l'usine de production d'UF 6 de l'installation de conversion de Port Hope dans un état d'arrêt temporaire prenne plus de temps que prévu, ou que l'arrêt soit prolongé plus longtemps que nous l'avons actuellement anticipé ; la possibilité que nous ne puissions pas être en mesure de suspendre ou poursuivre la production d'UO 3 dans la raffinerie de Blind River dans les délais attendus, ou que nous ne soyons pas en mesure d'assurer la poursuite des livraisons de concentrés d'uranium pendant que la production est suspendue ; la possibilité que de nouvelles perturbations de nos activités en raison du COVID-19, ou d'autres facteurs, nous empêchent d'exploiter l'installation de conversion avec une main-d'oeuvre réduite ou de poursuivre la production d'UO 2 dans l'installation de conversion ou la production de pastilles de combustible et de grappes de combustible à CFM ; la possibilité que nous ne soyons pas en mesure de respecter les exigences locales applicables en raison d'une main-d'oeuvre réduite, ou d'autres perturbations causées par le COVID-19 ; la possibilité que nous rencontrions des perturbations opérationnelles ou autres qui créent des incidents de sécurité ; le risque que l'impact du COVID-19 et de ces événements imprévus aient un effet néfaste important sur nos perspectives pour 2020 ; le risque que nous ne soyons pas en mesure d'évaluer et de rendre compte de l'impact de ces événements imprévus dans nos perspectives pour 2020 dans un délai convenable ; et le risque que nous ne soyons pas en mesure de gérer correctement le contexte d'incertitude actuel résultant du COVID-19 et ses risques opérationnels, marketing, ou financiers liés, y compris le risque d'une perturbation importante de notre main-d'oeuvre, des services ou approvisionnements requis, la capacité à transporter de l'uranium, ou notre calendrier de livraison.

Dans le cadre de la présentation de ces informations prospectives, nous avons réalisé des suppositions qui peuvent s'avérer incorrectes, y compris concernant : le processus pour placer l'usine de production d'UF 6 de l'installation de conversion de Port Hope en arrêt sécurisé temporaire et la durée de la période d'arrêt ; le processus pour suspendre et reprendre la production de l'UO 3 à la raffinerie de Blind River et notre capacité à continuer de recevoir des livraisons de concentrés d'uranium pendant la suspension de la production ; notre capacité à exploiter l'installation de conversion et la raffinerie avec une main-d'oeuvre réduite et à poursuivre la production d'UO 2 et de pastilles de combustible et de grappes de combustible ; notre capacité à respecter les exigences règlementaires applicables avec une main-d'oeuvre réduite et sans incident de sécurité ; notre capacité à évaluer, quantifier et fournir une mise à jour concernant toutes les conséquences de ces événements imprévus dans nos perspectives pour 2020 dans un délai convenable ; et notre capacité à gérer correctement le contexte d'incertitude actuel résultant du COVID-19 et ses risques opérationnels, marketing ou financiers liés.

Les informations prospectives visent à vous aider à comprendre le point de vue actuel de la direction sur nos perspectives à court et à long terme et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne mettrons pas nécessairement ces informations à jour à moins que les lois sur les valeurs mobilières ne l'imposent.

