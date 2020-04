Pandémie de la COVID-19 - Rappel concernant les transferts des personnes hébergées en CHSLD vers les centres hospitaliers

Le ministère de la Santé et des Services sociaux tient à rappeler les consignes en vigueur concernant les transferts des personnes infectées en centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) vers les centres hospitaliers désignés COVID-19....

Dans un contexte de pandémie et à l'occasion du Vendredi saint et du lundi de Pâques, la Ville de Montréal apportera certaines modifications à ses services essentiels....