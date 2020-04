Taulia: Dans le contexte de la crise du COVID-19, le volume des paiements anticipés a bondi de 208%, tandis que la demande de financement des petites entreprises augmente





Selon de récentes informations communiquées par Taulia, le leader des solutions technologiques de fonds de roulement, le volume des paiements anticipés a augmenté de 208% en un mois, une hausse imputable au COVID-19 qui accroît la demande de financement des petites entreprises. Ce chiffre confirme que les petites entreprises ont besoin de flux de trésorerie fiables et prévisibles pour gérer leurs activités en cette période difficile.

Au cours du seul mois de mars, plus de 4 milliards de dollars de factures ont été financés par le biais de la plate-forme de Taulia. De plus, l'adoption de la plate-forme par de nouveaux fournisseurs a grimpé de 178% en glissement mensuel. Ces statistiques montrent que les petites entreprises recherchent, au-delà des prêts bancaires traditionnels, des moyens d'accéder à un financement afin de combler le manque de liquidités et d'obtenir des fonds de roulement. Une enquête de Taulia réalisée en 2020 auprès des fournisseurs a révélé que ce sont là deux des principales raisons pour lesquelles les fournisseurs sollicitent des paiements anticipés, ce qui montre à quel point ces programmes sont essentiels pendant la crise du COVID-19.

«Au fur et mesure de la dégradation de la situation économique, et des marchés du crédit en particulier, nous avons constaté une augmentation considérable de la demande de paiements anticipés. Pendant cette période difficile, nous espérons que nous pourrons aider les petites entreprises, épine dorsale de notre économie, à accéder à l'argent dont elles ont besoin pour préparer un avenir meilleur», a déclaré Cédric Bru, PDG de Taulia.

«La possibilité de demander un paiement anticipé nous a apporté de la certitude en cette période où nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Avoir accès à des liquidités supplémentaires nous permet d'optimiser nos flux de trésorerie pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise», explique un fournisseur, Rocky Schmidt de Karet Trading.

L'enquête de Taulia auprès de 20.000 répondants a révélé qu'environ 56% de tous les fournisseurs, petites et grandes entreprises confondues, envisageaient de recourir aux paiements anticipés. Les raisons en sont très claires: il existe une forte volonté de maîtriser les flux de trésorerie (34%), d'avoir de la prévisibilité sur les paiements (20%) et d'accéder à des fonds de roulement (15%). La proposition unique de Taulia permet à tous les fournisseurs ? quelle que soit leur taille ? de rejoindre la plate-forme et d'accéder aisément à la solution du paiement anticipé.

Pour plus d'informations et accéder à la version intégrale du rapport, cliquer ici

