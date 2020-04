Les médecins du Canada lancent une nouvelle campagne de renseignements sur la COVID-19





OTTAWA, le 9 avril 2020 /CNW/ - Alors que les Canadiennes et les Canadiens cherchent de l'information fiable et claire au sujet de la COVID-19, l'Association médicale canadienne (AMC), le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (Collège royal) et le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) s'associent à spark* advocacy pour lancer une campagne permettant aux gens aux gens de poser les questions qui les préoccupent aux médecins du pays.

L'initiative offrira des réponses aux Canadiennes et Canadiens de tous âges, des parents préoccupés par les symptômes à surveiller chez leurs enfants aux aînés souhaitant savoir comment mieux se protéger. Ce projet unique s'ajoute aux efforts des organismes gouvernementaux pour stopper la propagation du virus et offrir à la population des conseils fiables en matière de santé publique.

Dans le cadre de ce projet, l'industrie des médias et des télécommunications a offert un soutien sans précédent : de nombreuses organisations se sont portées volontaires pour promouvoir www.questionscovid.ca auprès de leurs abonnés et de leur public. L'équipe de spark* a offert bénévolement son temps et ses compétences pour créer cette campagne et a communiqué avec un vaste éventail d'entreprises médiatiques, dont beaucoup ont accepté de diffuser des messages d'intérêt public. Une liste des collaborateurs des médias est jointe.

CITATIONS

« La population a accès à de nombreuses sources d'information sur la COVID-19, mais il peut être difficile de s'y retrouver et la myriade de points de vue peut exacerber l'anxiété, a déclaré le Dr Sandy Buchman, président de l'AMC. Nous souhaitons rendre cette période un peu moins difficile pour tous. »

« Questionscovid.ca est une ressource de qualité, qui offre des renseignements à jour et fiables, a expliqué Francine Lemire, directrice générale et chef de la direction du CMFC (MD CM, CCMF, FCMF, CAÉ, IAS.A.). Nous encourageons les médecins de famille à aiguiller leurs patients vers cette ressource, qui répond à bien des questions courantes en ces temps difficiles. »

« En cette période d'incertitude, nous sommes fiers de collaborer avec nos partenaires nationaux du secteur de la santé pour appuyer cette source d'information fiable », a souligné le Dr M. Ian Bowmer, président du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

« J'ai été ému par la réaction enthousiaste et immédiate de presque tous les grands réseaux de médias du Canada, a déclaré Bruce Anderson, associé chez spark*. Et nous sommes heureux que notre équipe spark* puisse apporter à la population cherchant des renseignements sur la COVID-19 les réponses réfléchies de médecins respectés du Canada. »

Liste des éditeurs et des contributeurs:

Bell Media

Corus Entertainment

Eyereturn Marketing

Facebook

The Globe and Mail

The Hill Times

HuffPost Canada / HuffPost Québec

La Presse

LinkedIn

National Newswatch

National Observer

Omnicom Media Group

Pelmorex

PostMedia

Quebecor

Rogers Communications

Shaw Communications

Stingray Media Group

TELUS

Torstar

Twitter

www.amc.ca

www.cfpc.ca

www.royalcollege.ca

www.sparkadvocacy.ca

