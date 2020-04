Le groupe Kingsdown a converti trois de ses usines pour fabriquer des lits d'hôpitaux pour aider pendant la pandémie de COVID-19





MEBANE, NC, SHAWINIGAN, QC et TORONTO, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le fabricant de matelas et de lits Kingsdown (qui produit également au Québec sous le nom de Zedbed) convertit ses équipements production habituelle de matelas et de bases de lit afin de fabriquer des lits destinés aux établissements de soins de santé et aux sites temporaires destinés au traitement pendant la pandémie de COVID-19. La conversion a été effectuée afin de produire des lits d'hôpitaux dans trois des usines de la société dont une à Mebane, en Caroline du Nord, aux États-Unis, une à Toronto, en Ontario, et une à Shawinigan, Québec, au Canada. Nous estimons que 40 % de nos travailleurs dans les usines pourront conserver leur emploi grâce à cette nouvelle production

"En seulement 5 jours, nous avons réussi à mettre en place et sécuriser une chaîne d'approvisionnement locale, capable de fournir un nouveau concept de lits d'hôpitaux aux gouvernements américain et canadien", déclare David Gelinas, vice-président de Zedbed, division de Kingsdown. "Kingsdown fabrique des matelas et des lits en Amérique du Nord depuis plus de 100 ans et nos produits sont vendus dans le monde entier. Nous voulons faire notre part pour aider à surmonter cette crise mondiale et avons transformé nos usines pour fabriquer des lits d'hôpitaux et de soins d'urgence", a déclaré Frank Hood, président et chef de la directionde Kingsdown. "Nous nous adressons aux établissements hospitaliers de toute l'Amérique du Nord pour évaluer leurs besoins afin de nous assurer que nous pouvons répondre à ceux-ci pendant cette crise de santé publique. Nous sommes en mesure de livrer des matelas ou des lits partout où ils seront utiles en Amérique du Nord et nous sommes prêts à aider", a déclaré Mike James, président du conseil d'administration de Kingsdown.

Kingsdown a élargi ses capacités pour aider à répondre à la demande actuelle de lits médicaux et de convalescence. Les changements comprennent la production accélérée de son nouveau programme Care Xpresstm, qui comprend des matelas de qualité médicale et des lits électriques. Le nouveau programme comprend le matelas en vinyle médical Xpresstm, qui est disponible en trois tailles, et la base ajustable Motion Care Xpresstm. Le matelas se caractérise par un noyau en poly recouvert d'un vinyle médical qui est non-inflammable et possède des propriétés antifongiques. La base de lit réglable motorisée et contrôlée électroniquement est dotée de barrières latérales et est fabriquée en mélamine et en acier. Elle peut être ajustée dans différentes positions pour un confort optimal. En plus des possibilités de réglage du lit, la base est dotée de pieds télescopiques de trois tailles différentes : 9, 11 et 13 pouces.

Le groupe Kingsdown s'est engagé à fournir des matelas et des lits qui répondent aux normes de sécurité et de soins de santé et qui fonctionneront avec les lits réglables existants des centres médicaux. Nous sommes prêts à oeuvrer avec nos fournisseurs et nos partenaires pour répondre aux besoins spécifiques, au fur et à mesure qu'ils se présentent.

"Pour une entreprise dont les valeurs fondamentales sont le confort, le soutien sans égal et le bien-être, il était naturel que nous apportions notre aide là où nous le pouvons", a ajouté M. Hood.

Le groupe Kingsdown, formé par le regroupement de Kingdown Inc. fondée en 1904 à Mebane, en Caroline du Nord, d'Owen and Company (Kingsdown Canada) de Toronto et de Zedbed inc. basée à Shawinigan, est un fabricant de systèmes de matelas et lits haut de gamme desservant les principaux détaillants dans le monde entier. Chaque produit est fabriqué selon des techniques artisanales combinées à des matériaux et des équipements de pointe grâce au travail constant de notre département de recherche et développement. Le siège social américain de Kingsdown se trouve à Mebane, en Caroline du Nord, son siège social canadien est à Toronto, en Ontario, et Zedbed opère à Shawinigan, au Québec.

Visitez :

www.kingsdown.com

www.zedbed.ca

www.kingsdown.ca

SOURCE Kingsdown

Communiqué envoyé le 9 avril 2020 à 12:29 et diffusé par :