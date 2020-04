EXPLORATION MINIÈRE ET COVID-19





ROUYN-NORANDA, Québec, 09 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ) appui l'initiative du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, qui a annoncé le report d'une année de l'exigence de réaliser de travaux de terrain pour le renouvellement d'un claim. Une mesure simple et efficace qui donnera un coup de main aux entreprises.



Suite à l'arrêt des activités d'exploration minière sur l'ensemble du territoire québécois, décrété le 24 mars dernier en réponse à la crise de la COVID-19, les entreprises d'exploration sont incapables de respecter les obligations pour maintenir leurs titres miniers. La mise en place de cette mesure permettra aux PME en exploration de reporter des dépenses tout en conservant des emplois essentiels en cette période difficile. Cette mesure est d'autant plus importante puisque les entreprises d'exploration ne se qualifient pas pour la subvention salariale du gouvernement fédéral. En effet, en raison du modèle de financement public de celles-ci, elles pourraient se retrouver dans une situation financière précaire.

« Nous accueillons favorablement l'annonce du ministre Julien. Il s'agit d'une mesure de mitigation particulièrement importante pour les PME en exploration minière. En préparation du moment où le retour sur le terrain sera autorisé, nous travaillerons conjointement avec les instances gouvernementales et nos PME d'exploration afin de mettre en place des mesures sanitaires supérieures visant la protection de nos travailleurs et des communautés où nous oeuvrons », a déclaré M. Mathieu Savard, président du conseil d'administration de l'AEMQ.

La situation actuelle est très préoccupante pour le développement de la filière minérale québécoise et de nos régions ressources. Une attention particulière doit être apportée aux mesures qui seront mises en place pour assurer une relance efficace et soutenue des activités d'exploration, et permettre aux travailleurs de retrouver leur emploi rapidement. La santé et la sécurité des travailleurs, de leur famille et des communautés d'accueil, le maintien de la qualité de la main-d'oeuvre et l'impact de la crise sur le prix de certains métaux sont des enjeux auxquels nos entreprises devront faire face. Des incitatifs supplémentaires, favorisant l'investissement en exploration minière, devront également être instaurés.

« Nous félicitons le ministre Julien et son équipe pour l'annonce d'aujourd'hui. C'est le premier pas afin de permettre aux PME de mieux traverser cette crise sans précédent. Nous lui offrons notre coopération afin de mettre en place d'autres mesures qui permettront la relance de notre secteur d'activité lors de l'après-COVID-19 », a déclaré Mme Valérie Fillion, directrice générale de l'AEMQ.

