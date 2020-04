Bilan de l'emploi - Impact de la COVID-19 - Mise en garde sur les chiffres





MONTRÉAL, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - En marge de son Indice mensuel de l'emploi de mars 2020 disponible depuis ce matin sur son site web, l'Institut du Québec (IDQ) publie une analyse complémentaire intitulée L'emploi en temps de crise, Mise en garde sur les chiffres de l'emploi de mars 2020, qui tient compte de la réalité de l'emploi depuis le début de la crise de la COVID-19.

« Il nous apparaissait essentiel que nos analyses puissent traduire les mouvements brusques observés dans le marché de l'emploi depuis la mi-mars, déclare Jean-Guy Côté, directeur associé de l'IDQ. Nous considérions que se concentrer uniquement sur la hausse du taux de chômage ne fournissait qu'un portrait partiel de la situation. »

Plusieurs personnes qui ont répondu à l'Enquête sur la population active (EPA) sont actuellement en attente d'un rappel de leur employeur dont le moment n'est ni déterminé, ni assuré. Ainsi, bien qu'elles ne travaillent pas, ces personnes ne figurent pas nécessairement dans les nouvelles données sur le taux de chômage. Advenant une incapacité pour leurs employeurs de les rembaucher, ces travailleurs pourraient éventuellement se retrouver sur le chômage. Tout porte donc à croire que le taux de chômage donne un portrait sous-estimé de l'impact sur l'emploi de la COVID-19.

Un autre exemple est le nombre de personnes qui ont vu leurs heures de travail réduites alors qu'ils souhaitaient toujours travailler à temps plein. Bien que réel, cet impact n'est pas reflété par le taux de chômage officiel.

« Le but de cette analyse est de dresser un portrait détaillé des mouvements observés dans les différentes catégories de travailleurs afin d'évaluer les répercussions sur le marché de l'emploi de cette crise sans précédent que vit actuellement le Québec » précise Jean-Guy Côté.

