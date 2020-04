L'Église catholique de Montréal envoie un message d'espoir pour la Semaine Sainte





MONTRÉAL, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - Consciente qu'en cette période d'éloignement sanitaire et d'auto-isolement plusieurs personnes pourraient se sentir déconnectées et anxieuses, l'Église catholique à Montréal a décidé d'envoyer un message de solidarité et d'espoir chrétien à une province anxieuse et épuisée. Ce message sera publié dans les principaux journaux locaux à compter d'aujourd'hui et jusqu'au dimanche de Pâques.

Le visuel du message est ICI.

«?Toutes les mesures que nous pouvons prendre pour nous entraider sont essentielles?», a déclaré Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal. Bien que l'on nous demande de rester physiquement éloignés les uns des autres et que les lieux de rassemblement public (notamment nos églises) soient fermés pour la plupart, nos coeurs et notre Église en tant que communauté demeurent complètement ouverts à la foi, à la compassion et à la solidarité dans l'amour. Nous sommes tous unis par une communion spirituelle authentique?», explique l'archevêque.

Citant le pape François et sa conviction que l'Église devrait tenir le rôle «?d'hôpital de campagne?», Mgr Lépine explique ce qui suit : «?Par cette métaphore, le Saint-Père soutient que l'Église ne doit pas s'isoler complètement du reste du monde, mais plutôt se libérer de ses frontières préconçues pour offrir de l'aide là où les gens sont affligés sur le plan physique, émotionnel, social et spirituel. »

Le 27 mars, évoquant le récit évangélique de Jésus qui apaise la tempête, le pape a rappelé que «?Le Seigneur nous interpelle et, au milieu de notre tempête, il nous invite à réveiller puis à activer la solidarité et l'espérance capables de donner stabilité, soutien et sens en ces heures où tout semble faire naufrage. Le Seigneur se réveille pour réveiller et raviver notre foi pascale. »

La solitude et un sentiment d'abandon peuvent facilement survenir chez les personnes de plus de 70 ans, notamment celles vivant dans des résidences ou des foyers de soins où des mesures de confinement encore plus strictes sont devenues nécessaires. C'est pourquoi le travail des bénévoles des soins pastoraux à domicile, ainsi que celui de tous ceux qui continuent de tendre la main aux malades et aux personnes confinées à la maison pour leur offrir des encouragements et une oreille attentive est inestimable. Le diocèse a également mis en oeuvre une ligne téléphonique d'aide pour tous ceux qui pourraient se sentir anxieux et craintifs ou qui auraient besoin d'un soutien spirituel en ce moment : 1 888 305-0994

Cette semaine, l'Archidiocèse a également lancé une nouvelle initiative depuis la résidence de la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde de Montréal : «?Prêtres à l'écoute?». Vous pouvez maintenant composer le 514-866-1661 entre 13 h et 15 h pour parler à un prêtre en français et entre 15 h et 17 h pour parler à un prêtre en anglais ou en français, et ce, tous les jours.

L'Église catholique de Montréal souhaite à tous les citoyens un début de printemps empreint d'espoir et à tous les chrétiens un Triduum pascal et une fête de Pâques remplis de bénédictions.

SOURCE Église catholique à Montréal

Communiqué envoyé le 9 avril 2020 à 11:51 et diffusé par :