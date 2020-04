iA Groupe financier bonifie son soutien à sa clientèle et aux communautés durant la pandémie





Faits saillants :

Remise aux clients de iA Auto et habitation de l'équivalent de 20 % de leur prime automobile mensuelle;

Plusieurs autres mesures favorables aux clients en assurance, de même qu'aux clients en prêts hypothécaires et prêts autos de iA Groupe financier;

Bonification des dons corporatifs en support à la lutte à la COVID-19.

QUÉBEC, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier est heureux d'annoncer une nouvelle initiative, parmi plusieurs mesures déployées ces dernières semaines, pour soutenir sa clientèle. À compter de maintenant, sa filiale iA Auto et habitation offre à tous ses clients détenteurs d'une assurance automobile une remise sur leur prime.

Dans cette situation tout à fait particulière où tous y mettent du sien pour la santé et le bien-être de la collectivité, iA Auto et habitation souhaite y contribuer en offrant à sa clientèle une remise équivalente à 20 % de leur prime automobile mensuelle.

Tous pourront en bénéficier et aucune demande de la part des clients ne sera nécessaire pour obtenir cette remise, qui devient effective depuis le 1er avril pour une période initiale de deux mois et qui sera réévaluée en fonction de l'évolution des mesures annoncées par les autorités gouvernementales et de santé publique. Plus de détails concernant ce remboursement seront transmis prochainement aux clients d'iA Auto et habitation.

Rappelons que iA Groupe financier offre depuis quelques semaines déjà différentes autres mesures d'allègement pour soutenir ses clients qui éprouvent des difficultés financières directement attribuables à la pandémie de la COVID-19.





Assurance vie, maladie grave, invalidité et accidents corporels, ainsi qu'épargne et retraite individuelles : Jusqu'au 31 mai 2020, nos clients peuvent communiquer avec notre service à la clientèle pour demander un report du paiement de leurs primes et du remboursement de leur prêt à l'épargne de 90 jours.

Prêts hypothécaires :

En communiquant avec notre service à la clientèle, nos clients peuvent demander le report de leurs versements hypothécaires. Cette solution permet à nos clients de repousser leurs paiements réguliers (capital et intérêts) d'un, deux ou trois mois, au choix. De plus, aucuns frais administratifs ne sont chargés aux clients durant cette période difficile.

Prêts automobiles :

iA Financement auto propose des solutions de paiement flexibles pour aider ses clients qui connaissent des difficultés financières reliées à la COVID-19. Ceux-ci peuvent prendre des dispositions pour des paiements partiels ou des reports de paiement. Notre équipe du service clientèle aide les clients à trouver la solution la plus adaptée à leur situation particulière.

Assurance collective :

Nos clients ont la possibilité de reporter le paiement des primes de 60 jours. Les personnes en invalidité de courte durée à la suite d'un diagnostic de COVID-19 bénéficient d'une couverture immédiate, sans période de carence. Différentes autres mesures favorables sont offertes, notamment la possibilité de maintenir les garanties pour les employés mis à pied en raison de la COVID-19 et le renouvellement temporaire automatique des médicaments qui requièrent habituellement une autorisation préalable.

Dons philanthropiques spéciaux

Par ailleurs, iA Groupe financier s'est engagé, depuis mars 2020, à lutter contre la crise de la COVID-19 et ses effets sans précédent sur nos communautés. Nous avons donc bonifié nos dons dans les domaines de la santé et du social?communautaire, en ciblant particulièrement les organismes ayant des besoins urgents en raison de la situation.

Au total, en date du 7 avril 2020, quelque 1 450 000 $ additionnels ont été remis pour lutter contre la crise de la COVID-19, dont 600 000 $ aux fonds d'urgence COVID-19 de différentes fondations de centres hospitaliers et de centres de recherche en santé et ce, partout au pays.

Nous avons remis 850 000 $ aux fonds d'urgence mis en place par différents organismes au niveau social?communautaire, encore une fois, partout au pays. Nous avons notamment versé 450 000 $ au fonds d'urgence de Centraide/United Way pour contrer l'insécurité alimentaire, l'isolement des aînés et l'itinérance.

Enfin, nous avons versé une aide directe auprès des banques alimentaires de plusieurs provinces canadiennes. Les banques alimentaires ne pouvant suffire aux demandes accrues durant la crise, nous tenions à poser rapidement un geste additionnel pour soutenir leur mission essentielle.

« Depuis le début de cette situation exceptionnelle, nous avons tout mis en place afin de protéger la santé et la sécurité de nos employés, d'assurer la continuité de nos activités et de soutenir nos clients et nos communautés, explique Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. Nous faisons tous face à une crise sans précédent. Nous sommes fiers de contribuer de toutes les manières possibles à cette grande mobilisation et à la lutte sans relâche pour vaincre cette pandémie. »

Pour obtenir plus d'informations sur les différentes mesures, veuillez consulter notre site corporatif ia.ca : https://ia.ca/mises-a-jour-covid-19

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

