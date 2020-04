L'honorable Liza Frulla reconduite à la direction générale de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec





MONTRÉAL, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le président du conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), M. Paolo Di Pietrantonio, a le plaisir d'annoncer la reconduction du mandat de l'honorable Liza Frulla, à titre de directrice générale de l'établissement. Nommée pour cinq ans par le gouvernement du Québec, Madame Frulla a accepté avec enthousiasme ce nouveau mandat.

À la tête de l'ITHQ depuis août 2015, Liza Frulla est un atout majeur pour l'institution. Par sa passion et sa ténacité, elle a permis à l'ITHQ d'atteindre un niveau d'excellence digne des plus grandes écoles hôtelières.

Lors de son premier mandat, Mme Frulla a notamment poursuivi les efforts de sa prédécesseure pour faire modifier la loi constitutive de l'ITHQ, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et sanctionnée en juin 2018, lui accordant le droit de délivrer de façon autonome des diplômes universitaires. Le changement de statut de l'ITHQ a aussi permis la création de deux unités de recherche : ExpériSens, le premier centre collégial de transfert de technologie (CCTT) spécialisé en expérience client multisensorielle dans le domaine de l'accueil et le GastronomiQc Lab, une unité mixte de recherche de l'ITHQ et de l'Université Laval, qui met la science au service de la gastronomie québécoise. Deux unités de recherche qui placent l'ITHQ à l'avant-garde de l'expertise au service de l'industrie. Sous l'impulsion de Madame Frulla, l'ITHQ connaît un rayonnement national et international sans précédent, en témoignent les nombreuses ententes signées avec des établissements scolaires et des organisations prestigieuses d'ici et d'ailleurs.

Le renouvellement du mandat de l'honorable Liza Frulla est une excellente nouvelle pour l'ITHQ, particulièrement en ces temps difficiles. L'industrie du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration sera durement touchée par la pandémie due à la COVID-19. Sa présence à la direction générale pour les prochaines années sera non seulement rassurante pour l'ensemble du personnel, mais également pour le secteur de l'accueil, qui aura besoin de la créativité et de la persévérance de tous ses leaders.

Les membres du conseil d'administration, le personnel et les étudiants félicitent Mme Frulla pour la reconduction de son mandat et lui souhaitent cinq autres belles années à l'ITHQ.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et deux unités de recherche, il est le seul établissement au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de sa formation qui répond aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre également des cours aux professionnels et au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

