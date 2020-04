Contribution historique de l'Association étudiante de l'ÉTS de 100 000 $





Fonds d'urgence pour aider les étudiants en difficulté financière liées à la COVID-19.

MONTRÉAL, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce du fonds d'urgence pour les étudiants en difficulté, l' Association étudiante de l'École de technologie supérieure (AÉÉTS) a entériné une résolution toute spéciale lors de l'assemblée de son conseil d'administration du 3 avril dernier et ajoutera de ce fait un montant de 100 000 $ aux 250 000 $ annoncés par l'ÉTS la semaine dernière.

« Le conseil d'administration de l'AÉÉTS a voté à l'unanimité cette résolution historique et cette contribution importante au fonds d'urgence. Nous sommes très fiers de joindre notre voix à celle de l'École pour soutenir la réussite de tous les étudiants en cette période de crise qui survient de plus en fin de session », a annoncé Nicolas Crevier, président de l'AÉÉTS.

« Je souligne ce geste de générosité, de solidarité et d'entraide. Près d'un demi-million de dollars sont maintenant à la disposition de nos étudiants qui vivent une situation précaire durant le confinement et la crise actuelle. Nous pourrons ainsi aider un plus grand nombre d'étudiants dans leur réussite académique et aider le Québec à former une relève dynamique et compétente », a affirmé François Gagnon, directeur général de l'ÉTS.

Consultez les modalités de ce fonds d'urgence .

SOURCE École de technologie supérieure

Communiqué envoyé le 9 avril 2020 à 11:17 et diffusé par :