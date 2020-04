« Ça va bien aller » - Le SCFP contribuera à La Cantine pour tous





MONTRÉAL, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - Alors que le slogan « Ça va bien aller » est devenu l'expression de la résilience des citoyennes et citoyens face à la pandémie de la COVID-19, nous apprenions cette semaine qu'une demande d'enregistrement a été déposée à l'Office de propriété intellectuelle du Canada par l'initiatrice du mouvement, Gabriella Cucinelli, afin de protéger la marque.

Cette dernière, éducatrice et mère de deux enfants, s'est à la fois inspirée d'un dessin de ses enfants - soit l'arc-en-ciel - ainsi que d'une initiative ayant cours en Italie pour mettre en oeuvre son mouvement.

Fait à noter, Mme Cucinelli ne désire pas faire d'argent avec son maintenant célèbre slogan. Elle invite cependant les entreprises commerciales qui l'utilisent à faire un don à La Cantine pour tous, un organisme de sécurité alimentaire québécois qui bénéficiera d'une licence de marque de commerce d'un an.

Le SCFP-Québec, bien qu'il ne soit pas une entreprise commerciale, utilise déjà le slogan et compte donc faire un don de 500 $ à l'organisme en question.

« Nous trouvons extrêmement généreux et humain l'initiative de cette jeune mère de famille qui fait maintenant partie de notre quotidien et qui porte un message d'espoir. Au Québec, nous avons le devoir de reconnaître la propriété intellectuelle et la générosité de cette dame qui met son idée au profit d'une cause qui sera très utile dans les prochains mois », a déclaré Benoit Bouchard, président du SCFP-Québec.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

