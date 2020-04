BienCanadiens, ressource en santé mentale gratuite offerte aux Canadiens, maintenant disponible en ligne et dans les boutiques d'applications





Les Canadiens ont maintenant accès à des ressources en ligne pour les aider à améliorer leur santé mentale pendant la pandémie de COVID?19

TORONTO, le 9 avril 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, les organisations à l'origine de BienCanadiens, un regroupement de ressources numériques gratuites pour favoriser la santé mentale, ont annoncé que ce programme est maintenant disponible pour tous les Canadiens. Chacun peut accéder en ligne à un large éventail de ressources en santé mentale en visitant le site Web de BienCanadiens ou en téléchargeant l'application dans l'App Store d'Apple. Elle sera disponible dans les prochains jours dans la boutique Google Play.

BienCanadiens est un point de contact unique où on peut trouver de l'information sur la santé mentale et des ressources gratuites dans la collectivité. Mis sur pied grâce à un partenariat unique formé d'importantes organisations de partout au pays, BienCanadiens fournit aux Canadiens le soutien dont ils ont besoin pour relever les défis que pose la COVID?19, développer leur résilience et des mécanismes d'adaptation sains pour l'avenir.

« Nous sommes fiers d'avoir uni nos efforts à ceux d'organisations de premier plan pour veiller à ce que la santé mentale des Canadiens demeure une priorité en cette période de crise, souligne Stephen Liptrap, président et chef de la direction de Morneau Shepell. Il incombe aux chefs de l'industrie d'agir et de faire ce qui s'impose pour les Canadiens, et nous sommes reconnaissants de participer à cet important programme. »

Alors que les mesures d'éloignement physique demeurent en place et qu'une longue fin de semaine est à nos portes, les projets de se réunir avec la famille et les amis ont été mis en veilleuse et de nombreux Canadiens se sentiront profondément déconnectés de leurs proches. Il est essentiel de fournir aux Canadiens des ressources numériques pour favoriser leur santé mentale au moment où ils font face à un nombre croissant de défis associés à l'éloignement.

BienCanadiens est appuyé par les sociétés partenaires Canada Vie, Sun Life, Bell Canada/Bell cause pour la cause et Morneau Shepell, ainsi que par les partenaires communautaires et du secteur public WE, jack.org, l'institut Strongest Families, EHN Canada et la Commission de la santé mentale du Canada.

Pour accéder au programme, visitez le site biencanadiens.ca, ou téléchargez l'application dans l'App Store d'Apple.

