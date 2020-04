Richelieu réalise une croissance vigoureuse des ventes et du résultat net au 1er trimestre 2020 et trois nouvelles acquisitions au Canada et aux États-Unis





Les ventes totales ont augmenté de 10,2 % pour atteindre 249,4 millions $ au premier trimestre clos le 29 février 2020. Au Canada et aux États-Unis, les hausses ont été respectivement de 9,0 % et 13,3 % ($ US).

MONTRÉAL, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - « Richelieu (TSX: RCH), a commencé en force l'exercice 2020 comme en témoignent les hausses de 10,2 % des ventes, de 18,9 % du BAIIA et de 23.5 % du résultat net par action dilué. Nos stratégies d'innovation et d'acquisition associées au développement de marché, notre concept de service différenciateur et la profondeur de nos gammes de produits ont stimulé la croissance au cours de ce trimestre. Nous en sommes d'autant plus satisfaits que les trois premiers mois de l'exercice sont historiquement les plus faibles. De plus, nous avons conclu trois nouvelles acquisitions en Amérique du Nord, dont deux au Canada, soit Decotec et Mibro acquises en décembre 2019, qui opèrent dans la grande région de Toronto nous permettant de renforcer nos activités dans des marchés où nous étions déjà présents, et une aux États-Unis, O'Harco conclue le 3 février 2020 qui opère trois centres au Nebraska, en Iowa et au Dakota du Sud, nous donnant ainsi accès à ces nouveaux marchés géographiques. Ces trois acquisitions représentent des ventes d'environ 60 millions $ sur une base annuelle et donneront lieu à des synergies de ventes à travers notre réseau qui compte maintenant 82 centres en Amérique du Nord. », a commenté M. Richard Lord, président et chef de la direction de Richelieu.

« Cependant, ce bon premier trimestre précède la crise du COVID-19 qui nous affecte depuis la fin du mois de mars. À la lumière de ces événements sans précédent, nous avons réagi rapidement, et ce de manière à nous permettre de continuer à fournir à nos clients les services distinctifs auxquels ils s'attendent, à répondre à leurs besoins en produits et services essentiels et à anticiper leurs attentes, en particulier dans ces conditions de marché très difficiles. Nous entendons poursuivre les stratégies commerciales éprouvées qui nous ont permis de bâtir une clientèle large et diversifiée et soutenir efficacement nos clients dans leurs projets et développement futurs. Afin d'assurer la poursuite de nos activités essentielles de manière sûre et efficace dans le contexte de la pandémie COVID-19, nous nous assurons de respecter toutes les directives applicables en matière de santé et de sécurité émises par nos gouvernements. Toutes les mesures appropriées sont dès lors maintenues afin d'assurer la sécurité de nos employés, de nos fournisseurs, de nos clients, de leurs familles et de nos visiteurs. Bien que la plupart de nos centres de distribution demeurent opérationnels, la Société a néanmoins instauré une série de mesures ciblées visant à protéger sa situation financière dans le contexte de la crise actuelle et d'atténuer l'impact de cette dernière sur ses employés, lesquelles mesures inclues des mises à pied temporaires, du télétravail, la réduction de la rémunération des administrateurs, des membres de la direction et autres réduction de salaires et/ou d'heures, selon le cas et lorsque approprié, région par région. Nous sommes entrés dans cette crise en position de force, bénéficiant d'une position de leader et d'une solide situation financière. Nous croyons que les mesures ciblées entreprises aideront à protéger nos employés, nos opérations et nos flux de trésorerie à court terme, tout en nous assurant de pouvoir maintenir l'agilité nécessaire afin de reprendre notre croissance à long terme dès que les mesures de confinement actuelles seront levées », a ajouté M. Richard Lord.



ANALYSE DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION DU PREMIER TRIMESTRE CLOS LE 29 FÉVRIER 2020, COMPARATIVEMENT À CEUX DU PREMIER TRIMESTRE CLOS LE 28 FÉVRIER 2019

Pour le premier trimestre clos le 29 février 2020, les ventes consolidées se sont élevées à 249,4 millions $, comparativement à 226,4 millions $ pour le premier trimestre de 2019, soit une hausse de 10,2 %, dont 3,5 % de croissance interne et 6,7 % provenant des acquisitions. En devise comparable à celle du premier trimestre de 2019, la hausse des ventes consolidées aurait été de 10,6 % pour le trimestre clos le 29 février 2020.

Dans le marché des fabricants, les ventes ont atteint 210,5 millions $ comparativement à 192,3 millions $ au premier trimestre de 2019, soit une hausse de 18,2 millions $ ou 9,5 %, dont 4,8 % provenant de la croissance interne et 4,7 % des acquisitions. Dans le marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, la Société a réalisé des ventes de 38,9 millions $, soit une hausse de 4,9 millions $, ou 14,4 % dont 18,5 % provenant des acquisitions et 4,1 % de décroissance interne causée par la baisse des ventes dans ce marché aux États-Unis.

Au Canada, les ventes ont atteint 156,7 millions $, affichant une hausse de 13,0 millions $ ou 9,0 %, sur celles du premier trimestre de 2019, dont 3,0 % provenant de la croissance interne et 6,0 % des acquisitions. Dans le marché des fabricants, les ventes ont totalisé 127,6 millions $, comparativement à 117,7 millions $ au premier trimestre de 2019, soit une croissance de 8,4 %, dont 2,2 % de croissance interne et 6,2 % provenant des acquisitions. Dans le marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, la Société a enregistré des ventes de 29,1 millions $, en hausse de 3,1 millions $ ou 11,9 % sur celles du premier trimestre de 2019, dont 3,7 % provenant de la croissance interne et 8,2 % des acquisitions.

Aux États-Unis, les ventes ont atteint 70,3 millions $ US comparativement à 62,1 millions $, en hausse de 8,2 millions $ US ou 13,3 % par rapport à celles du premier trimestre de 2019, dont 5,1 % de croissance interne et 8,2 % provenant des acquisitions. Dans le marché des fabricants, les ventes ont grimpé à 62,8 millions $ US, comparativement à 56 millions $ US au premier trimestre de 2019, soit une hausse de 12,1 %, dont 9,8 % provenant de la croissance interne et 2,3 % des acquisitions. Dans le marché des détaillants et grandes surfaces de rénovation, les ventes en $ US se sont accrues de 23,0 % par rapport à celles du premier trimestre de 2019, dont 61,3 % provenant des acquisitions et 38,3 % de décroissance interne, causée par des ventes cycliques et des ventes initiales plus importantes au trimestre correspondant de 2019. Compte tenu de l'effet de change, les ventes totales réalisées aux États-Unis exprimées en dollars canadiens ont atteint 92,7 millions $, comparativement à 82,6 millions $ pour le premier trimestre de 2019, en hausse de 12,2 %. Elles ont représenté 37,2 % des ventes consolidées de la période, alors que pour le premier trimestre de 2019, les ventes aux États-Unis avaient représenté 36,5 % des ventes consolidées de la période.

Au premier trimestre, le résultat avant impôts, intérêts et amortissements (BAIIA) a atteint 24,9 millions $, en hausse de 3,9 millions $, ou 18,9 %, sur celui du trimestre correspondant de 2019. La marge bénéficiaire brute est demeurée relativement stable et la marge bénéficiaire BAIIA s'est améliorée résultant de l'augmentation des ventes et du maintien du contrôle des dépenses. Rappelons également que la marge bénéficiaire BAIIA avait été impactée au trimestre correspondant de 2019 par des coûts de développement de marché dans le marché des détaillants aux États-Unis. La marge bénéficiaire BAIIA s'est établie à 10,0 %, comparativement à 9,2 % au premier trimestre de 2019.

La dépense d'amortissement au premier trimestre de 2020 s'est élevée à 7,8 millions $ comparativement à 6,7 millions $ pour la période correspondante de 2019, en hausse de 1,1 million $ résultant de l'augmentation de l'amortissement des intangibles ainsi que des actifs afférents aux droits d'utilisation relatifs principalement aux acquisitions d'entreprises effectuées au cours de l'exercice 2019 et au premier trimestre de 2020.

Le résultat net montre une hausse de 18,7 %. Compte tenu des participations ne donnant pas le contrôle, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'est élevé à 11,8 millions $, en hausse de 18,4 % par rapport au premier trimestre de 2019. Le résultat net par action s'est établi à 0,21 $ de base et dilué, comparativement à 0,17 $ de base et dilué pour le premier trimestre de 2019, en hausse de 23,5 %.

Le résultat global a atteint 13,3 millions $, compte tenu d'un écart positif de 1,5 million $ sur conversion des états financiers de la filiale située aux États-Unis, comparativement à 8,5 millions $ pour le premier trimestre de 2019, compte tenu alors d'un écart négatif de 1,4 million $ sur conversion des états financiers de la filiale située aux États-Unis.

SITUATION FINANCIÈRE

Les flux monétaires liés aux activités opérationnelles (avant la variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulement) se sont établis à 20,1 millions $ ou 0,36 $ par action dilué, comparativement à 16,9 millions $ ou 0,29 $ par action dilué pour le premier trimestre de 2019, soit une hausse de 19,1 % reflétant principalement l'accroissement du résultat net et des amortissements. La variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement a requis des liquidités de 11,4 millions $, reflétant principalement la variation des stocks (6,2 millions $) et la variation des autres éléments qui a requis des liquidités de 5,2 millions $. En conséquence, les activités opérationnelles ont représenté un apport de fonds 8,8 millions $, alors qu'ils avaient requis des liquidités de 10,6 millions $ au premier trimestre de 2019.

Les flux monétaires liés aux activités de financement ont nécessité une sortie de fonds de 6,9 millions $ par rapport à 6,5 millions $ pour le premier trimestre de 2019. La Société a effectué un remboursement de dette à long terme de 0,2 million $ et émis des actions pour 0,8 million $, comparativement à aucun remboursement de dette à long terme et à une émission d'actions de 0,3 million $ au premier trimestre de 2019. Les dividendes versés aux actionnaires de la Société ont totalisé 3,8 millions $, une hausse de 3,8 % sur ceux du trimestre correspondant de 2019.

Les flux monétaires liés aux activités d'investissement ont totalisé 26,5 millions $, dont 24,1 millions $ résultant des trois acquisitions d'entreprises conclues au cours de la période et 2,4 millions $ principalement pour de l'équipement visant à améliorer l'efficacité opérationnelle.

Sources de financement

Au 29 février 2020, le découvert bancaire étaient de 23 milles $, comparativement à 24,7 millions $ d'encaisse au 30 novembre 2019. Cette variation résulte principalement des activités d'investissement effectuées au cours de la période. La Société disposait d'un fonds de roulement de 337,2 millions $, soit un ratio de 3,8:1, comparativement à 335,5 millions $ (ratio de 4,1:1) au 30 novembre 2019.

Richelieu estime qu'elle possède les ressources en capital nécessaires pour faire face à ses engagements et obligations courantes et assumer les besoins de fonds pour sa croissance et ses activités de financement et d'investissement prévues d'ici la fin de l'exercice 2020. La Société dispose d'une marge de crédit autorisée de 65 millions $ ainsi que d'une marge de crédit de 6 millions $ US renouvelables annuellement et portant intérêt respectivement aux taux préférentiel et de base. Par ailleurs, Richelieu considère qu'elle pourrait accéder à d'autres financements externes si cela s'avérait nécessaire.

Situation financière sommaire

(en milliers de $, sauf les taux de change)

Aux 29 février

2020 30 novembre

2019

$ Retraités $ (1) Actifs courants 456 111 445 345 Actifs non courants 239 900 226 801 Total 696 011 672 146 Passifs courants 118 896 109 878 Passifs non courants 64 976 60 647 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société 509 145 498 384 Participations ne donnant pas le contrôle 2 994 3 237 Total 696 011 672 146 Taux de change de la conversion d'une filiale aux États-Unis 1,343 1,330



(1) Les chiffres comparatifs ont été retraités suite à l'adoption de la norme IFRS16 le 1er décembre 2019. Se référer à la note 2 des états financiers consolidés intermédiaires pour la période close le 29 février 2020 pour plus de précisions sur l'adoption de cette nouvelle norme.

Actifs

Les actifs totaux se sont établis à 696,0 millions $ au 29 février 2020, comparativement à 672,1 millions $ au 30 novembre 2019, soit une hausse de 3,6 %. Les actifs courants se sont accrus de 2,4 % ou de 10,8 millions $ par rapport au 30 novembre 2019.

Situation de la trésorerie



(en milliers de $)



Aux 29 février

2020 30 novembre

2019

$ $ Portion courante de la dette à long terme 9 427 5 659 Dette à long terme 2 200 -- Dette totale 11 627 5 659 Trésorerie et équivalents de trésorerie (découvert bancaire) (23) 24 701

La Société continue de jouir d'une situation financière saine et solide. La dette totale s'est établie à 11,6 millions $ au 29 février 2020, dont 2,2 millions $ de dette à long terme et 9,4 millions $ de dette à court terme représentant les soldes à payer sur des acquisitions.

Les capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société étaient de 509,1 millions $ au 29 février 2020, comparativement à 498,4 millions $ au 30 novembre 2019, soit une hausse de 10,8 millions $ provenant principalement d'une augmentation de 8,0 millions $ des résultats non distribués qui se sont élevés à 439,3 millions $ et de 1,3 million $ du capital-actions et du surplus d'apport, alors que le cumul des autres éléments du résultat global a augmenté de 1,5 million $. Au 29 février 2020, la valeur comptable de l'action était de 9,05 $, en hausse de 2,1 % sur celle au 30 novembre 2019.

Au 29 février 2020, à la clôture des marchés, le capital-actions de la Société était constitué de 56 287 305 actions ordinaires (56 240 030 actions au 30 novembre 2019). Au cours du trimestre clos le 29 février 2020, la Société a émis 47 275 actions ordinaires à un prix moyen de 16,84 $ (113,275 au cours de l'exercice 2019 à un prix moyen de 10,92 $) à la suite de la levée d'options en vertu du régime d'options d'achat d'actions. Au 29 février 2020, 2 008 925 options d'achat d'actions étaient en circulation (1 770 700 au 30 novembre 2019).

Dividendes

Afin de protéger la position de trésorerie actuelle de Richelieu et d'atténuer les impacts financiers susceptibles de résulter de la crise du COVID-19, le conseil d'administration de Richelieu a choisi de ne pas déclarer de dividendes pour le 1er trimestre 2020.

Adoption d'une importante norme comptable - IFRS 16

Les résultats financiers présentés ainsi que les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société reflètent l'adoption de la norme IFRS 16, Contrats de location, le 1er décembre 2019, et toutes les données comparatives présentées pour la période correspondante de l'exercice précédent ont été retraitées (se référer aux états financiers consolidés intermédiaires non audités de la Société pour la période de trois mois close le 29 février 2020 pour plus de précisions).

PROFIL AU 29 FÉVRIER 2020

Richelieu a acquis une position de chef de file en Amérique du Nord en tant qu'importateur, distributeur et fabricant de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. Ses produits sont destinés à une importante clientèle de fabricants d'armoires de cuisine et de salle de bains, de rangements et de garde-robes, de meubles résidentiels et de bureau, de portes et fenêtres, des ébénisteries résidentielles et commerciales ainsi que des détaillants en quincaillerie incluant les grandes surfaces de rénovation. Richelieu offre à ses clients une large sélection de produits qui proviennent de fabricants du monde entier. Son offre regroupe plus de 130 000 articles différents, s'adressant à une clientèle de plus de 90 000 clients actifs, qui sont desservis par 82 centres en Amérique du Nord, dont 40 centres de distribution au Canada, 40 aux États-Unis et deux centres de fabrication au Canada, soit Les Industries Cedan inc. spécialisée dans la fabrication d'une grande variété de gammes de placages et de bandes de chant et Menuiserie des Pins Ltée qui fabrique des composantes pour l'industrie des portes et fenêtres et une grande sélection de moulures décoratives.

Note aux lecteurs - Richelieu utilise le résultat avant impôts sur le résultat, intérêts et amortissement («BAIIA») car cette mesure permet à la direction d'évaluer le rendement opérationnel de la Société. Le BAIIA est un indicateur financier de la capacité d'une société d'assumer ses dettes. Cependant, il ne devrait pas être considéré comme un critère remplaçant les produits d'exploitation, le résultat net, les flux de trésorerie ou autre paramètre de mesure de liquidité. Étant donné que le BAIIA n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS, il pourrait ne pas être comparable aux BAIIA d'autres sociétés. Richelieu utilise également les flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles, lesquels sont établis à partir du résultat net auquel s'ajoutent les charges d'amortissement, la charge (ou recouvrement) d'impôts différés et la charge relative à la rémunération à base d'actions. Ces mesures additionnelles ne tiennent pas compte de la variation des éléments hors caisse du fond de roulement afin d'exclure les effets de saisonnalité et sont utilisées par la direction dans ses évaluations des liquidités générées par ses activités opérationnelles à long terme. Les flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles pourraient ne pas être comparables à ceux présentés par d'autres sociétés. Certains énoncés contenus au présent rapport (généralement identifiés par l'utilisation de mots tels que «peut», «ferait», «devrait», «s'attend», «projette», «prévoit», «estime» ou autres variantes comparables) constituent des énoncés prospectifs. Tout énoncé prospectif est sujet, de par sa nature, aux facteurs de risques mentionnés aux rapports annuels et trimestriels de la Société. Bien que la direction considère que ces hypothèses sont raisonnables en vertu de l'information disponible au moment de leurs formulations, celles-ci pourraient s'avérer inexactes et différer de façon importante. Richelieu n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf dans la mesure prévue par les lois applicables.

Mise à jour - COVID 19 - Ce qui suit constitue une mise à jour des facteurs de risques et d'incertitudes présenté par la Société à son rapport annuel 2019. La Société suit de près l'évolution de la situation du COVID-19. Plusieurs provinces du Canada ainsi que plusieurs États Américains ont exigé la fermeture de commerces et entreprises non essentielles. La Société a suspendu tous ses déplacements et a pris les mesures nécessaires afin d'instaurer les mesures d'éloignement physique et autres lignes directrices émises par les autorités de santé publique. La Société informe régulièrement ses employés et ses partenaires commerciaux quant à l'évolution de la situation et des précautions requises en l'espèce. Il est trop tôt pour évaluer les impacts de l'épidémie actuelle de COVID-19, notamment en raison de notre incapacité à en déterminer avec certitude la durée ou la gravité. La pandémie de COVID-19 modifie l'activité des entreprises et des consommateurs dans les zones touchées et bien au-delà. Des restrictions additionnelles pourraient par ailleurs être imposées dans les juridictions où la Société exerce ses activités. Une pénurie de main-d'oeuvre résultant de maladie, de programmes d'isolement imposés par la Société et/ou par les gouvernements, de restrictions de mouvements de personnel ou de toutes autres perturbations au niveau de notre approvisionnement pourraient également impacter négativement les opérations de la Société. Nos activités, nos affaires, nos opérations, notre situation financière, nos niveaux de liquidité, la disponibilité du crédit et/ou nos résultats d'exploitation dépendront de développements futurs, lesquels développements demeurent hautement incertains et ne peuvent être prédits avec certitude, y compris de nouvelles informations susceptibles d'émerger quant à la gravité du virus COVID-19 ou quant aux actions requises afin de le contenir ou remédier à son impact. Les impacts potentiels comprennent, mais sans s'y limiter, une dépréciation des actifs à long terme et une variation de la valeur des comptes à recevoir. Les facteurs précités pourraient avoir une incidence défavorable importante sur nos activités, notre situation financière, nos activités et nos résultats d'exploitation. La Société évalue constamment la situation et surveille tout impact réel ou potentiel sur ses opérations.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DU 9 avril 2020 à 14 H 30 (heure de l'est)

Les analystes financiers et les investisseurs intéressés à participer à la conférence téléphonique sur les résultats qui aura lieu le 9 avril 2020 à 14 h 30, pourront composer le 1-888-390-0546 quelques minutes avant le début de l'appel. Les personnes qui ne peuvent pas participer pourront écouter l'enregistrement qui sera disponible à compter du 9 avril 2020 à 17h45, jusqu'à minuit le 16 avril 2020, en composant le 1-888-390-0541, code d'accès : 596802 #. Les journalistes sont invités en tant qu'auditeurs.

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE



[en milliers de dollars] [non audités] Au 29 février

2020 Au 30 novembre

2019

$ $ (Chiffres retraités) ACTIFS



Actifs courants



Trésorerie et équivalents de trésorerie -- 24 701 Débiteurs 146 933 137 589 Impôts à recevoir 3 840 1 336 Stocks 297 479 275 154 Frais payés d'avance 7 859 6 565

456 111 445 345 Actifs non courants



Immobilisations corporelles 41 412 41 309 Immobilisations incorporelles 42 663 35 383 Actifs afférents aux droits d'utilisation 64 618 63 642 Goodwill 84 864 80 164 Impôts différés 6 343 6 303

696 011 672 146 PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES



Passifs courants



Découvert bancaire 23 -- Créditeurs et charges à payer 95 309 90 140 Portion courante de la dette à long terme 9 427 5 659 Portion courante des obligations locatives 14 137 14 079

118 896 109 878 Passifs non courants



Dette à long terme 2 200 -- Obligations locatives 54 461 53 274 Impôts différés 6 507 5 553 Autres passifs 1 808 1 820

183 872 170 525 Capitaux propres



Capital-actions 43 170 42 190 Surplus d'apport 6 007 5 700 Résultats non distribués 439 331 431 313 Cumul des autres éléments du résultat global 20 637 19 181 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société 509 145 498 384 Participations ne donnant pas le contrôle 2 994 3 237

512 139 501 621

696 011 672 146

COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS



[en milliers de dollars] [non audités] Pour les périodes de trois mois

closes les 29 février et 28 février

2020 2019

$ $ (Chiffres retraités) Ventes 249 401 226 351 Charges opérationnelles excluant les amortissements 224 518 205 415 Résultat avant amortissement et impôts sur le résultat 24 883 20 936 Amortissement des immobilisations corporelles et actifs afférents aux droits d'utilisation 6 411 5 659 Amortissement des immobilisations incorporelles 1 438 1 086 Frais financiers, nets 733 584

8 582 7 329 Résultat avant impôts sur le résultat 16 301 13 607 Impôts sur le résultat 4 507 3 673 Résultat net 11 794 9 934 Résultat net attribuable aux :



Actionnaires de la Société 11 772 9 943 Participations ne donnant pas le contrôle 22 (9)

11 794 9 934 Résultat net par action attribuable aux actionnaires de la Société



De base 0,21 0,17 Dilué 0,21 0,17

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL



[en milliers de dollars] [non audités] Pour les périodes de trois mois

closes les 29 février et 28 février

2020 2019

$ $ (Chiffres retraités) Résultat net 11 794 9 934 Autres éléments du résultat global qui seront reclassés dans le résultat net



Écart de change résultant de la conversion d'une filiale à l'étranger 1 456 (1 408) Résultat global 13 250 8 526 Résultat global attribuable aux :



Actionnaires de la Société 13 228 8 535 Participations ne donnant pas le contrôle 22 (9)

13 250 8 526

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE





[en milliers de dollars]

[non audités] Pour les périodes de trois mois

closes les 29 février et 28 février

2020 2019

$ $ (Chiffres retraités) ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES



Résultat net 11 794 9 934 Éléments sans effet sur la trésorerie



Amortissement des immobilisations corporelles et actifs afférents aux droits d'utilisation 6 411 5 659 Amortissement des immobilisations incorporelles 1 438 1 086 Impôts différés -- (44) Charge relative à la rémunération à base d'actions 491 266

20 134 16 901 Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement (11 352) (27 507)

8 782 (10 606) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT



Remboursement de la dette à long terme (174) -- Dividendes versés aux actionnaires de la Société (3 754) (3 617) Remboursement des obligations locatives (3 447) (2 998) Autres dividendes versés (277) (193) Émission d'actions ordinaires 796 298

(6 856) (6 510)





ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT



Acquisitions d'entreprises (24 081) (4 803) Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (2 427) (1 837)

(26 508) (6 640) Effet des fluctuations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (142) (95)





Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et du découvert bancaire (24 724) (23 851) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 24 701 7 408 Trésorerie et équivalents de trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période (23) (16 443)

