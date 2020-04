Les services directs aux patients de Marken se développent pour répondre aux besoins du secteur des essais cliniques pendant la pandémie de coronavirus





Le besoin crucial pour les patients de recevoir un traitement à domicile stimule les demandes des promoteurs

RESEARCH TRIANGLE PARK, Caroline du Nord, 9 avril 2020 /PRNewswire/ -- La prévalence des restrictions imposant de s'abriter sur place ainsi que la réduction de la capacité hospitalière due à la pandémie de coronavirus ont entraîné la première perturbation mondiale des essais cliniques traditionnels sur site. Les services de soins de santé à domicile (HHC) et de soins directs vers ou depuis le domicile du patient (DTP/DFP) offrent des solutions pour poursuivre les essais cliniques tout en préservant la sécurité des patients, en expédiant les traitements directement au domicile des participants. Grâce aux services DFP, des échantillons biologiques peuvent être récupérés au domicile d'un patient et envoyés à des laboratoires pour y être testés. En combinant les services DTP et les services de soins de santé à domicile, les patients peuvent respecter les directives de confinement de leur lieu de résidence tout en continuant à participer à leur essai clinique.

Au 30 mars, près de 30 entreprises biotechnologiques ou pharmaceutiques1 ont signalé une interruption d'un essai clinique en raison de la crise. La Food and Drug Administration des États-Unis, les National Institutes of Health, l'Agence européenne des médicaments, la National Medical Products Administration de Chine et plusieurs autres entités ont publié des directives relatives à la conduite des essais pendant la pandémie et soutiennent pleinement les services virtuels.

Après que les promoteurs ont eu obtenu la permission d'inclure les services de DTP dans leurs protocoles, Marken a coordonné avec succès la logistique et la livraison de milliers de médicaments cliniques directement aux patients participant aux essais en Asie, en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine. Tout le personnel de Marken et les partenaires sélectionnés sont formés pour fournir des services DTP après que le personnel a procédé à une évaluation minutieuse des risques pour s'assurer que le contrôle du temps et de la température sera maintenu pour chaque expédition.

Ariette van Strien, présidente de Marken, a déclaré : «?L'évolution vers des services directs au patient dans le cadre d'un si grand nombre d'essais à travers le monde est sans précédent. En travaillant en étroite collaboration avec nos clients, nous avons intégré des essais DTP en quelques jours seulement, alors que le délai habituel est de plusieurs semaines. Nos équipes ont travaillé ensemble pour fournir rapidement et coordonner les solutions d'emballage à température contrôlée et les contrôleurs de température dans tous les pays. Nous avons adapté nos procédures opérationnelles standard (POS) et nos processus afin d'accélérer l'intégration de nouveaux clients et essais en raison de la forte demande de livraison de traitements à des milliers de patients dans le besoin. Nous sommes honorés d'être le fournisseur de la chaîne d'approvisionnement choisi par nos clients alors que nous nous frayons un chemin, ensemble, dans cette crise difficile?».

1 A guide to clinical trials disrupted by the coronavirus pandemic (Guide pour les essais cliniques perturbés par la pandémie de coronavirus)

À propos de Marken

Marken est une filiale en propriété exclusive de la division UPS Healthcare. Avec Polar Speed et Marken inclus, la division UPS compte 128 sites et 5000 employés dans le monde entier. Marken maintient sa position de leader pour les services de soins de santé directs aux patients et à domicile ainsi que les expéditions d'échantillons biologiques. Elle offre un réseau de dépôts de pointe conforme aux BPF et des centres logistiques dans 54 endroits du monde pour le stockage et la distribution des produits d'essais cliniques. Les 1200 employés dévoués de Marken gèrent 90?000 expéditions de médicaments et d'échantillons biologiques chaque mois, dans toutes les gammes de température, dans plus de 220 pays. Des services supplémentaires tels que la production de kits biologiques, l'approvisionnement en matériel auxiliaire, le stockage et la distribution, la vérification et les qualifications des voies d'expédition, ainsi que le conseil en matière de BPD, de réglementation et de conformité complètent la position unique de Marken dans le secteur pharmaceutique et logistique.

