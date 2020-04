Éléphant : mémoire du cinéma québécois lance officiellement la version restaurée de L'eau chaude l'eau frette sur les plateformes de Vidéotron et d'Apple





MONTRÉAL, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - Éléphant : mémoire du cinéma québécois est très heureux d'annoncer que la version numérisée en haute définition et restaurée de L'eau chaude l'eau frette, le troisième long métrage d'André Forcier, sera disponible sur les différentes plateformes de Vidéotron et d'Apple à compter du 15 avril. Sorti en salle en 1976, le film met en vedette Jean Lapointe, Sophie Clément, Jean-Pierre Bergeron, Anne-Marie-Ducharme et Albert Payette.

Comme le mentionnait le communiqué accompagnant la sortie originale du film au Québec, L'eau chaude l'eau frette est « un film d'humour cruel et tendre ». Dans un quartier populaire de Montréal, pendant qu'on organise une fête pour le quarante-troisième anniversaire de Polo, l'usurier du coin, des adolescents complotent un assassinat. En 1975, un peu avant le début du tournage du film, André Forcier en résumait le scénario comme suit : « Des personnages aliénés consolident les éléments mêmes de leur aliénation collective. Ils seront prisonniers d'eux-mêmes..., à moins qu'ils n'aient la lucidité, l'inédit et la cruauté des enfants. » Quarante-cinq ans plus tard, quand Éléphant a rencontré le réalisateur pour parler du film, il nous confiait : « L'idée de faire un film avec les exploités qui fêtent leur exploiteur, je trouvais que c'était une belle métaphore du Québec, et c'en est encore une qui est actuelle. »

Présenté en première internationale au Festival de Cannes à la Quinzaine des réalisateurs le 18 mai 1976, L'eau chaude l'eau frette a certainement marqué les esprits avec sa galerie de personnages truculents, ses propos crus et sa férocité. La comédie a été présentée dans plusieurs festivals et a été primée au Festival d'humour de Chamrousse en France en 1978. La version restaurée par Éléphant a été présentée l'automne dernier au Cinéma Impérial à l'occasion du Festival du nouveau cinéma, qui a rendu hommage au cinéaste et lui a remis la Louve d'honneur.

L'oeuvre singulière et poétique d'André Forcier a été maintes fois saluée, autant par la critique que le public cinéphile qui lui a toujours voué un amour particulier. Le cinéaste a, entre autres, reçu le prix Albert-Tessier en 2003 et l'Iris Hommage au Gala Québec Cinéma en 2018.

L'eau chaude l'eau frette est le sixième long métrage d'André Forcier à avoir été restauré par Éléphant, après Bar Salon (1974), Kalamazoo (1988), Une histoire inventée (1990), Le vent du Wyoming (1994) et La Comtesse de Baton Rouge (1997). Éléphant prévoit amorcer la restauration de son tout premier long métrage, Le retour de l'Immaculée Conception (1971), d'ici la fin de l'année.

Depuis 2008, de nombreuses oeuvres marquantes de cinéastes québécois issus de différentes générations enrichissent constamment le répertoire Éléphant, qui compte à ce jour quelque 230 longs métrages de fiction et couvre 60 ans d'histoire.

