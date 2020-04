Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement bonifiera le salaire du personnel oeuvrant dans les milieux d'hébergement privés





QUÉBEC, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et le ministre des Finances, Eric Girard, annoncent que des primes seront octroyées au personnel oeuvrant dans les différents milieux de vie privés pour aînés et clientèles avec des besoins spécifiques, soit les résidences privées pour aînés (RPA), les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) non conventionnés et les ressources intermédiaires (RI) et les ressources de type familial (RTF).

Ainsi, une prime d'exposition clinique de 8 % sera versée aux infirmières et infirmières auxiliaires. De plus, une prime de reconnaissance de 4 % sera octroyée pour les autres employés des milieux d'hébergement privés. Ces primes seront rétroactives au 13 mars 2020 et reconduites en fonction de l'évolution de la situation.

Notons que ces primes sont équivalentes à celles octroyées aux employés du réseau public de la santé et des services sociaux, annoncées le 2 avril dernier.

Citations :

« La grande priorité de notre gouvernement est de protéger nos personnes aînées, particulièrement dans les milieux de vie où elles sont hébergées. Chaque jour, et d'autant plus durant cette situation exceptionnelle, des travailleuses et des travailleurs font la différence et contribuent à sauver des vies. Je tiens à remercier toutes les personnes compétentes et engagées qui prennent soin des personnes aînées, partout au Québec. Nous leur en sommes très reconnaissants. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Depuis le début de cette crise, nous avons posé de nombreux gestes afin d'aider les citoyens et les entreprises à passer à travers cette période exceptionnelle, mais également afin de mieux soutenir ces professionnels. Dans un souci d'équité, et en reconnaissance du travail essentiel accompli, nous allons octroyer au personnel oeuvrant dans les milieux d'hébergement privés la même bonification qui avait été annoncée aux employés du réseau public il y a quelques jours. »

Eric Girard, ministre des Finances

Faits saillants :

Rappelons que le gouvernement a également annoncé qu'il compensera les préposés aux bénéficiaires oeuvrant dans les milieux d'hébergement privés. Cette compensation prendra la forme d'une prime de 4 $ par heure travaillée.

Lien connexe :

Québec.ca/coronavirus

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Communiqué envoyé le 9 avril 2020 à 10:30 et diffusé par :