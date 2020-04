Pesticides : Les Producteurs de grains soulignent des améliorations importantes





LONGUEUIL, QC, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) soulignent les améliorations importantes dévoilées par le Bilan des ventes de pesticides au Québec pour l'année 2018, publié par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). En effet, les ventes de pesticides pour usage agricole ont chuté de 27,5 % par rapport à 2017.

« C'est une baisse considérable, qui vient confirmer les efforts de toute notre filière en matière de production durable et de protection de l'environnement. L'implication des producteurs et de tous leurs conseillers, de même que l'avancement de la recherche et des biotechnologies, contribuent à cette baisse et à l'amélioration des pratiques agricoles », souligne le président des PGQ, M. Christian Overbeek.

Les données gouvernementales montrent également que les indices de risque pour la santé et l'environnement ont diminué respectivement de 28 % et de 15 % par rapport à la période 2006-2008. Selon le MELCC, ces résultats encourageants permettent d'atteindre, pour la première année, la cible de réduction de 25 % de l'indicateur pour la santé visée par la Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture 2011-2021.

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble environ 20 000 emplois au Québec.

