L'Empire Vie annonce le changement de lieu de l'assemblée annuelle des actionnaires et des titulaires de polices avec participation du 30 avril 2020





KINGSTON, ON, le 9 avril 2020 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) (TSX : EML.PR.A) a annoncé aujourd'hui que son assemblée annuelle des actionnaires et des titulaires de polices avec participation aura lieu au 165 University Avenue, Toronto, Ontario, plutôt qu'au Vantage Venues, 150, rue King Ouest, Toronto, Ontario. La date et le lieu de la réunion demeurent inchangés : celle-ci aura toujours lieu le jeudi 30 avril 2020 à 15 h 30, heure de l'Est.

La santé et le bien-être de nos actionnaires, de nos clients et de nos membres du personnel sont notre priorité. Compte tenu des directives entourant la COVID-19 des autorités de santé publique en ce qui concerne les regroupements, le conseil d'administration a jugé que la façon la plus sure de participer à la prochaine assemblée annuelle est d'y assister à distance. L'Empire Vie a organisé un webinaire en direct et recommande vivement à ses actionnaires ordinaires et à ses titulaires de polices avec participation de voter par procuration et demande aux parties intéressées comme les actionnaires et les titulaires de polices de rester à la maison et de ne pas participer à l'assemblée en personne. Veuillez consulter la section Évènements de notre site Web pour connaître les détails sur la façon d'assister au webinaire en direct.

Il ne s'agit pas d'une assemblée virtuelle. Les actionnaires ordinaires et les titulaires de polices avec participation ne peuvent pas voter pendant le webinaire et sont invités à voter par procuration avant l'assemblée au moyen de l'une des méthodes décrites dans la circulaire d'information de la direction (accessible à partir www.empire.ca/fr/assembleeannuelle) et des documents relatifs au vote par procuration distribués plus tôt pour l'assemblée. La date limite de vote par procuration est le mardi 28 avril 2020 à 15 h 30, heure de l'Est.

Veuillez noter que nous n'actualiserons pas les documents de procuration déjà remis. Vous pouvez continuer à utiliser ces documents de procuration pour exercer les droits de vote rattachés à vos actions ordinaires et à vos polices avec participation relativement à l'assemblée annuelle.

Les actionnaires ordinaires, les titulaires de polices avec participation et les parties intéressées peuvent faire parvenir leurs questions à secretary@empire.ca.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, fondée en 1923, est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited. Sa mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à accumuler un patrimoine, à générer un revenu et à atteindre la sécurité financière avec simplicité, rapidité et facilité. Le 31 décembre 2019, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 18,1 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

