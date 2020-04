COVID-19 : Un soutien amélioré pour les parents du Québec





MONTRÉAL, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - LigneParents et la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) unissent leurs forces pour créer Priorité Parents, un nouveau projet permettant d'offrir un filet de sécurité supplémentaire aux parents du Québec en cette période particulière provoquée par la pandémie de COVID-19.

La situation actuelle pour certaines familles peut être plus difficile à vivre. À LigneParents, il y a une hausse des demandes ainsi qu'une augmentation de la détresse. Du côté des organismes communautaires Famille (OCF), on craint que la situation de confinement ne mène à une désorganisation et à une escalade des problématiques au sein de certaines familles. C'est pour répondre à ces situations que les équipes de LigneParents et de la FQOCF ont rapidement mis en place Priorité Parents. Le pont est créé, le soutien aux parents est ainsi prolongé et des suivis peuvent être effectués de manière régulière à plus long terme, grâce à un accompagnement personnalisé offert par les intervenants des OCF, selon les besoins et la réalité de chaque parent.

« À LigneParents, nous offrons des services d'intervention de première ligne accessibles 24/7. Nous constatons quotidiennement que certains parents ont besoin d'un accompagnement à court et moyen terme. Ces parents sont donc maintenant invités à profiter de Priorité Parents où un intervenant qualifié et bienveillant entrera en contact avec eux pour poursuivre le soutien auprès de leur famille. Nous croyons fermement que la toile que nous tissons entre LigneParents et la FQOCF vient solidifier l'aide aux familles. Priorité Parents est un bon exemple que des initiatives positives peuvent naître des périodes de crise », mentionne Céline Muloin, directrice générale de Générations, organisme qui offre les services de LigneParents et de Tel-jeunes.

« Grâce à Priorité Parents, les parents de partout au Québec trouveront un accompagnement personnalisé qui répondra à leur réalité et à leurs besoins, offert par un intervenant d'un OCF de leur secteur qui possède une fine connaissance des ressources et des services disponibles dans leur région. C'est une main tendue qui viendra contrer l'isolement et les difficultés vécues par plusieurs familles en ces temps de confinement. Toutes les régions du Québec sont couvertes par ce nouveau service et toutes les familles peuvent bénéficier de cette aide. Il ne faut surtout pas attendre que la situation devienne urgente ou intolérable avant d'agir, c'est dès maintenant qu'il faut prévenir », précise Marie-Eve Brunet Kitchen, directrice générale de la FQOCF.

Pour obtenir du soutien :

Contacter LigneParents, numéro sans frais, partout au Québec : 1 800 361-5085

En ligne : www.fqocf.org/prioriteparents

Des appuis et collaborateurs de renom

Priorité Parents a été rendu possible grâce à un généreux soutien de la Fondation Lucie et André Chagnon. Cet appui financier permettra au projet de demeurer en place au moins jusqu'à la fin du mois de juin 2020.

De plus, grâce à la collaboration de la Fondation Olo, des nutritionnistes seront disponibles afin d'offrir gratuitement des conseils aux femmes enceintes et aux nouveaux parents qui en feront la demande.

Le gouvernement du Québec applaudit

L'annonce de cette initiative a d'ailleurs été chaudement saluée par le ministre québécois de la Famille, M. Mathieu Lacombe.

« Le Québec vit depuis déjà quelques semaines une crise sanitaire inédite, et les familles sont les premières à en subir les contrecoups. Le cours normal de leur vie est suspendu et bouleversé, et tant les parents que les enfants doivent parfois réapprendre à cohabiter ensemble. À travers le confinement, devant l'incertitude, le stress et la menace de la COVID-19, les familles ont besoin de réconfort et de soutien. Je remercie la FQOCF et LigneParents pour ce partenariat, ainsi que tous les OCF qui sauront répondre à un besoin réel et criant pour beaucoup de familles. En temps de crise, cette importante initiative démontre, encore une fois, que le milieu communautaire autonome fait une différence sur le terrain et contribue à rendre les familles plus résilientes », a affirmé le ministre Lacombe.

À propos de LigneParents

LigneParents offre un service de soutien confidentiel à tous les parents du Québec et ce, tous les jours, par téléphone, courriel (24h/24) et par clavardage (sauf entre 22h30 et 2h).

Pour joindre les intervenants professionnels de LigneParents :

Téléphone : 1 800 361-5085

Clavardage et courriel : www.ligneparents.com

À propos de la FQOCF

Depuis 1961, la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) représente, soutient et vise à accroître le rayonnement et le développement professionnel de plus de 240 organismes membres, en plus de promouvoir leur savoir-faire unique en matière d'accompagnement des parents, qui sont les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants. Forte de sa vaste expérience et de son leadership rassembleur, la FQOCF agit à l'échelle nationale à titre d'experte-conseil auprès des décideurs publics et des influenceurs sur les enjeux liés aux familles et aux parents.

Les OCF au Québec

Véritables partenaires des parents, les organismes communautaires Famille (OCF) du Québec possèdent une expertise d'accompagnement incontournable auprès des mères, des pères et de leurs enfants, de la grossesse jusqu'à l'âge adulte. Présents dans l'ensemble des régions du Québec sous diverses appellations, ces organismes de première ligne offrent aux parents un continuum de services et de ressources. Par diverses activités, les OCF favorisent l'épanouissement des familles, l'enrichissement du rôle parental ainsi que le plein développement des enfants et des communautés.

Pour trouver l'OCF de votre secteur, consultez notre répertoire en ligne.

