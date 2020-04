Mustimuhw améliore la sécurité des patients des Premières Nations grâce à PrescripTIon(MD)





VANCOUVER, le 9 avril 2020 /CNW/ - Mustimuhw Information Solutions Inc. a le plaisir d'annoncer qu'elle contribue à améliorer la sécurité des patients des Premières Nations grâce à une entente avec Inforoute Santé du Canada concernant la mise en service de sa solution PrescripTIonMD. Pour toute la durée de cette entente, Mustimuhw procédera à l'intégration de PrescripTIonMD, le service d'ordonnances électroniques du Canada, directement dans son dossier médical électronique communautaire (DMEc).

« PrescripTIonMD favorisera une meilleure collaboration entre les prescripteurs et les pharmacies, souligne Mark Sommerfeld, chef de la direction de Mustimuhw Information Solutions. Le service permettra aux praticiens de la santé compétents de communiquer directement avec les pharmaciens au moyen de leur DMEc, ce qui leur permettra de gagner du temps et améliorera la sécurité. »

PrescripTIonMD constituera aussi un atout important pour les milieux qui ont adopté les outils de santé virtuelle. Il réduit la nécessité pour les patients de se déplacer en personne au cabinet du professionnel de la santé puisqu'il permet à celui-ci de transmettre directement ses ordonnances par voie électronique à la pharmacie, un atout important au moment où la crise de la COVID-19 oblige les médecins et les infirmières praticiennes à offrir des soins virtuels.

« Nous sommes ravis de travailler avec Mustimuhw Information Solutions en vue d'intégrer PrescripTIonMD et d'aider à améliorer le sort des patients, commente Jamie Bruce, vice-président exécutif d'Inforoute. La prescription des médicaments se fait aussi de façon plus sûre, en ces temps où les consultations en personne ne sont pas recommandées. »

« Nous sommes heureux de bientôt pouvoir utiliser l'ordonnance électronique grâce au DMEc Mustimuhw et à PrescripTIonMD, se réjouit Kim Roberts, directrice de la santé du conseil de district Kwakiutl. Tout le processus d'ordonnance deviendra plus facile et plus commode pour les patients. »

Mustimuhw, une filiale des tribus Cowichan de la Colombie-Britannique, exerce ses activités dans sept provinces et soutient la prestation des soins dans plus de 297 communautés des Premières Nations au pays. PrescripTIonMD permettra aux médecins et aux infirmières praticiennes de transmettre directement par voie électronique leurs ordonnances au système de gestion de la pharmacie. Il facilitera aussi la communication clinique entre les pharmaciens et les prescripteurs, qui pourront également recevoir une notification de l'exécution de l'ordonnance.

À propos de Mustimuhw Information Solutions Inc.

Mustimuhw Information Solutions Inc. (MIS) est un fournisseur de solutions dans le domaine de la santé des Premières Nations, des services à l'enfance et à la famille et de l'accès des patients. Les solutions de MIS, comme son Dossier médical électronique communautaire (DMEc) et son système de gestion des cas pour les services à l'enfance et à la famille Mustimuhw, sont les outils de prédilection des organisations autochtones de partout au Canada. En effet, ils sont reconnus pour offrir une gamme équilibrée de fonctionnalités de santé numériques standardisées et pour respecter le fonctionnement et la culture propres aux services destinés aux Autochtones, ainsi que l'approche de ces derniers en ce qui touche le mieux-être de leurs collectivités. Les solutions électroniques de MIS sont conçues pour faire appel à la participation commune des membres de la communauté, des familles, des fournisseurs de services et à la technologie afin d'assurer une prestation des soins fondée sur la communion des coeurs et des esprits.

À propos de PrescripTIonMD

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIonMD. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIonMD rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs pourront transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. Tous les détails à www.PrescripTioncan.ca.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle contribue à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante, à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Pour en savoir plus, visitez www.inforoute.ca .

