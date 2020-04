Fednav accueillie par le Port de Duluth-Superior





Le Federal Churchill, premier navire hauturier de la saison de navigation 2020

DULUTH, MN, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Duluth Seaway Port Authority a accueilli hier le premier navire hauturier au Port de Duluth-Superior, marquant ainsi officiellement le lancement de la saison de navigation internationale 2020.

Le Federal Churchill, vraquier de cote glace de 34 500 tpl construit en 2016, est détenu et exploité par Fednav, sise à Montréal. Il transportera pour le compte des chargeurs Riverland Ag Corp une cargaison d'environ 21 000 tonnes métriques de blé destinées à l'Italie.

À la lumière de la pandémie mondiale actuelle, il est rassurant de savoir que tous les membres des communautés agricoles et maritimes collaborent afin d'offrir les mesures opérationnelles sécuritaires et sanitaires les plus rigoureuses pour que les routes commerciales demeurent ouvertes et que les produits agricoles essentiels puissent être livrés dans les ports du monde entier.

Riverland Ag Corp., détenue par Ceres Global Ag Corp, sise au Minnesota, est une entreprise de chaîne d'approvisionnement agricole et d'entreposage et de manutention du grain. Elle exploite 14 installations d'entreposage du grain au Minnesota, au Dakota du Nord, au Wyoming, à New York, au Wisconsin et en Ontario.

Fondée il y a plus de 75 ans, Fednav limitée est une entreprise privée et la plus importante compagnie de transport océanique de vrac au Canada. Sa flotte compte plus de 120 vraquiers, dont 64 détenus en propre. Fednav exploite aussi 11 terminaux maritimes en Amérique du Nord.

SOURCE Fednav limitée

Communiqué envoyé le 9 avril 2020 à 10:00 et diffusé par :