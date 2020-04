Jusqu'à 8,85 $ de l'heure d'augmentation pour les travailleuses et les travailleurs dans deux établissements pour personnes aînées de Québec





QUÉBEC, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le Syndicat québécois des employées et employés de service, affilié à la FTQ, salue les signatures d'ententes avec deux employeurs pour certains titres d'emploi. Grâce à ces ententes, les personnes préposées aux bénéficiaires, au service alimentaire, à l'entretien ménager et les éducatrices spécialisées des établissements Les Jardins du Haut-Saint-Laurent et Côté Jardins voient leur salaire rejoindre celui du réseau public de la santé et des services sociaux. Ces augmentations salariales sont effectives maintenant et se poursuivront au-delà de la période de crise de la COVID-19.

« Pour certaines personnes, l'augmentation salariale peut atteindre 8,85 $ de l'heure, explique le conseiller syndical Paul-André Caron. C'est une excellente nouvelle pour ces personnes qui prennent soin de nos parents et grands-parents de se voir ainsi reconnues, surtout en ces temps de crise. Nous espérons que cet ajustement salarial permettra l'embauche de personnel pour pallier aux postes vacants dans ces établissements. Le syndicat, quoique satisfait de cette entente, continue de faire les représentations nécessaires pour bonifier les conditions salariales des autres travailleuses et travailleurs de ces résidences. »

« Face à la pénurie actuelle de main-d'oeuvre, il devient urgent de bonifier les salaires de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs dans les CHSLD privés non conventionnés, les résidences privées pour personnes aînées et les entreprises d'économie sociale d'aide à domicile. Ces deux ententes que vient de conclure le SQEES-FTQ démontrent que lorsqu'il y a de la volonté et de la bonne foi, les employeurs sont en mesure de payer convenablement leur personnel. La crise actuelle de la COVID-19 montre toute l'importance du travail auprès des personnes aînées. Il est plus que temps de les valoriser ces travailleuses et ces travailleurs... et ça passe par des salaires décents », ajoute Sylvie Nelson, présidente du SQEES-FTQ.

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes aînées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des OSBL et du transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

SOURCE Syndicat québécois des employées et employés de service (FTQ)

