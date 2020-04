Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada au sujet de la publication des données de modélisation nationale sur l'épidémie de COVID-19 au Canada





OTTAWA, le 9 avril 2020 /CNW/ - « Le gouvernement du Canada a publié aujourd'hui des données de modélisation nationale concernant la pandémie de COVID?19 qui sévit au Canada. Les données de modélisation visent à montrer comment l'épidémie pourrait évoluer au cours des prochains mois, selon nos connaissances du comportement du virus et des répercussions possibles des mesures de santé publique.

« Il importe de connaître les limites et les avantages des données de modélisation. Les modèles ne sont pas des boules de cristal et ils ne nous permettent pas de prédire l'avenir. Cependant, ils nous aident à planifier et nous indiquent que nos mesures collectives peuvent avoir un effet direct et important sur la trajectoire de l'épidémie.

« Certains chiffres publiés aujourd'hui peuvent sembler percutants, mais les données de modélisation du Canada démontrent que le pays est toujours en mesure de contrôler l'épidémie et de sauver des vies. Nous ne pouvons pas prévenir chaque décès, mais nous devons prévenir tous les décès que nous pouvons.

« Nous avons tous un rôle à jouer dans la définition de ce que l'avenir nous réserve relativement à la trajectoire de la COVID-19 au Canada. Nous devons continuer de contrôler l'épidémie au moyen de mesures de santé publique éprouvées, comme rester à la maison si possible, pratiquer l'éloignement physique, se laver les mains soigneusement et se couvrir la bouche pour tousser. Ce que nous faisons ensemble maintenant pour arrêter la propagation de la COVID-19 réduira les répercussions de la pandémie et déterminera à quel moment nous pourrons modifier nos mesures de santé publique au Canada. »

